"Bence büyük bir performans düşüklüğü görmüyoruz" diyen Reds'in kulüp efsanesi, Sky Sport'a şu ifadeleri kullandı: "Son bir yıldır gördüğümüz şey muhtemelen onun ne olduğu: derli toplu bir futbolcu."

Geçen sezon öncesinde Mersey'e transfer olan Wirtz'ün "110 milyon sterlin etmesi gereken bir oyuncu değil, muhtemelen 50 ila 60 milyon sterlin değerinde birisi, aşağı yukarı böyle" olduğunu söyleyen Carragher, "Derli toplu, güzel bir top hissiyatına sahip. İnsanların ne beklediğinden emin değilim" dedi.

48 yaşındaki isim artık takımda ona bir kullanım alanı da göremiyor. "Wirtz ile ne yapacaksınız?" diye soran Carragher, şöyle devam etti: "Oyuncuların Premier League'e alışmak için bir yıla ihtiyaç duyduğu fikrinin bir efsane olduğunu düşünüyorum."

Florian Wirtz'e Liverpool'dan ayrılması önerildi

Carragher'ın eleştirisinin belirleyici nedeni, yeni takım menajeri Andoni Iraola'nın ekibinin sezonun açılışında Newcastle United deplasmanında uzatma anlarında en azından 2-2'lik (0-1) beraberliği kurtardığı maçta Wirtz'ün sergilediği performanstı. Wirtz o sırada Liverpool adına artık sahada değildi; milli oyuncu 63. dakikada oyundan alınmıştı.

"Bu konunun ancak altı hafta sonra gündeme geleceğini düşünmüştüm" diyen Carragher, "ama şimdiden gündeme geliyor. Onun takımın neresine uyduğunu hiç görmüyorum" ifadelerini kullandı. Wirtz, sezonun ilk maçında oyun kurucu olarak görev yaptı ancak Carragher bu bölgede eski Leipzigli Dominik Szoboszlai'yi tercih edeceğini söyledi. Geç gelen beraberlik golündeki penaltıyı gole çeviren isim de Macar oyuncu olmuştu.

"Böyle devam edemezsiniz. İşlemiyor. Geçen sezon da işlemedi. Bence artık yavaş yavaş takımın bir parçası olmaktan çıktığı noktaya geliyor" dedi Carragher.

Carragher, Alman milli oyuncunun net bir yükseliş göstermesi gerektiğini söyleyen bir diğer önemli Wirtz eleştirmeni Gary Neville'i de yanında buldu. "Bu kadar iyi niyetli olmak istiyorsan, o zaman futbolu inanılmaz iyi oynaman gerekir" diyerek Sky podcast'inde uyarıda bulundu. "Wirtz'de eksik bulduğum şey bu hırs" diyerek Alman oyun kurucuya açıkça yüklenen Neville, "Ben sadece sahada dolaşan, bunu yaparken de gerçekten kendini parçaladığı izlenimini vermeyen iyi niyetli bir oyuncu görüyorum. Bu olabilir, bazı oyuncuların tarzı böyledir. Ama bazen ona kıçına bir tekme atmak istiyorum" dedi.