Al Ahli kaptanı Muhammed El Şenavi, dün salı akşamı Ceramica Cleopatra maçının bitiminde yaşanan talihsiz olayın ardından, Mısır Premier Ligi’nin mevcut sezonunun sonuna kadar uzanabilecek ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Al Ahli, ligde şampiyonu belirleme grubundaki maçlarına Ceramica Cleopatra ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle başladı; puanını 41’e yükseltti ve lider Zamalek’in 5 puan gerisinde kaldı.

Ancak maç, hakem Mahmud Vefa’nın ikinci yarının uzatma dakikalarında Al Ahli lehine penaltı vermeyi reddetmesinin ardından büyük bir hakem tartışmasına sahne oldu.

Al Ahli oyuncusu Yasin Mer’i ceza sahasına bir orta yaptı; top Ceramica Cleopatra oyuncusu Ahmed Hani’nin eline temas etti, ancak Vefa VAR hakemiyle pozisyonu incelemesine rağmen penaltı vermedi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, sosyal medya platformlarında yayılan videolara göre Al Ahli’den bazı oyuncular tartışmalı kararına itiraz etmek için Vefa’nın yanına gitti.

Bu videolardan birine göre hakem, itiraz nedeniyle Şenavi’ye kırmızı kart gösterdi; maça çıkmayan Al Ahli kalecisinin öfkesi bunun üzerine alevlendi.

Şenavi, Vefa’ya saldırdı; ancak güvenlik görevlileri ve futbol direktörü Velid Salah Eldin, kalecinin hakemle kavgaya tutuşma girişimlerini durdurdu.

Talimat ne diyor?

Sezon başında Profesyonel Kulüpler Birliği tarafından onaylanan ceza talimatına göre, Şenavi 4 ila 6 maç men ve para cezalarıyla karşı karşıya.

Talimatın dördüncü bendinin metnine göre, “Hakemlere itme veya çekme yoluyla saldırmak (şiddet veya vurma olmaksızın ellerin kullanılması) 4 ila 6 maç men cezasını ve 50 ila 100 bin Mısır lirası arasında para cezasını gerektirir.”

Al Ahli’nin ligde bu sezon kalan 5 maçı bulunuyor; şampiyonu belirleme grubu kapsamında sırasıyla Smouha, Pyramids, Zamalek, ENPPI ve Al Masry ile karşılaşacak.

Bu da, hakkında men cezası uygulanması halinde Şenavi’nin bu sezon yeniden Al Ahly ile forma giyemeyebileceği anlamına geliyor.

Cezadan bağımsız olarak, Şenavi’nin Al Ahly’de son dönemdeki rolü geriledi ve kırmızı takımın kadrosundaki asıl yerini kaybetti. Şu anda kaleci pozisyonunda gerek Al Ahly’de gerekse Mısır Milli Takımı’nda Mustafa Şubeyr üstün durumda.

