Bu durum, uzun yıllardır DFB taraftarı olan Steven Pawlowicz’i kendi “Adeyemi” tezahüratlarıyla buna karşılık vermeye yöneltti. Barcelona yıldızına verdiği destek, ARD dış saha mikrofonlarından net şekilde duyuldu.

Maçın ardından Pawlowicz, önce bir Instagram paylaşımında yaşananlara dikkat çekti. Ardından 32 yaşındaki taraftar, Bild ve Frankenpost a yaptığı açıklamada tezahüratlarının arka planını anlattı: “İlk dakikada arkamızdaki üçüncü sıradan Alman oyunculara yönelik ağır hakaretler geldi, başlangıçta özellikle Bayern oyuncularına karşı. Sonrasında hakaretler, görünüşe yönelik ifadelerin de yer aldığı bir noktaya evrildi” dedi Pawlowicz.

Tribünlerde skandal: DFB yıldızlarının yanı sıra taraftarlar da hakarete uğradı

Ancak görünüşe göre olay, milli oyunculara yönelik sözlü saldırılarla sınırlı kalmadı. Başka seyircilerin de ağır şekilde hakarete uğradığı ve hatta şiddetle tehdit edildiği belirtildi. “Diğer seyircilere de ağır hakaretler edildi ve hatta ‘Hadi gelsene!’ ya da ‘Asıl sen ne istiyorsun?’ gibi sözlerle şiddet tehdidinde bulunuldu. Hemen güvenlik görevlisine haber verdik. Ama hiçbir tepki gelmedi; sadece omuz silkti.”

Bunun üzerine Pawlowicz, hakaretlere olumlu tezahüratlarla karşılık vermeye karar verdi. “Ne zaman iğrenç bir şey bağırdılarsa, ben de olumlu bir şey bağırdım, ama daha yüksek sesle” diye açıkladı. Sesinin televizyon mikrofonuna kadar gideceğini ise beklemediğini söyledi: “Beni duyduklarına dair hiçbir fikrim yoktu. Stadyumda hiç çekmiyordu. Yunanlar da o kadar gürültülüydü ki, beni bu kadar net duyabilmelerine gerçekten şaşırdım.”

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Pawlowicz için bu durum sıra dışıydı. “Milli maçlarda daha önce böyle bir şey yaşamadım. Almanya maçları aslında son derece sakin geçer, Bundesliga’daki maçlarla kıyaslanamaz. İtalya’ya ya da Finlandiya’ya karşı olması fark etmiyor, ortam son derece barışçıl olur. Ama holiganlar her zaman vardır.”

Sportif açıdan da bu yenilgi Alman takımını baskı altına soktu. Yunanistan karşısında alınan 0-1’lik mağlubiyet, aynı zamanda Jürgen Klopp dönemindeki ilk yenilgi oldu. Böylece Klopp, ilk maçının 1-1 sona ermesinin ardından ilk galibiyetini almak için beklemeye devam ediyor. Perşembe günü Sırbistan karşısında eline bir fırsat daha geçecek.