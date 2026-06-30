Böyle bir şey olmazsa şaşırırım… Roy Keane, 2026 Dünya Kupası finalinin iki takımını tahmin ediyor

Manchester United efsanesi Roy Keane, 2026 Dünya Kupası’nı kazanması için favori adaylarını açıkladı ve bu iki milli takımın 20 gün sonra final maçına çıkabileceğine inandığını belirtti.

Şu ana kadar Dünya Kupası'nda son 16'ya Kanada, Brezilya, Paraguay ve Fas yükseldi.

İngiltere milli takımı ise yarın Çarşamba günü, 32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak eleme turlarına başlamaya hazırlanıyor.

Ancak İngiliz "Metro" gazetesine göre Kane, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak final maçında "Üç Aslanlar"ı görmeyi beklemiyor; bunun yerine Katar'da Fransa ile Arjantin arasında oynanacak 2022 finalinin tekrarlanmasını destekliyor.

Kane, "ITV" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fransız hücum oyuncuları, diğer hiçbir oyuncudan kalitesinde geri kalmıyor. Ancak bunu Brezilya'da da gördük. Ayrıca Panama karşısında parlayan İngiltere'nin as oyuncularında da bunu gördük."

Ken, sözlerine şöyle devam etti: “Fransa’nın daha fazla oyuncusu olduğu açık. Ancak yine de Arjantin’in de çok sayıda oyuncusu olduğunu düşünüyorum.”

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence Arjantin ve Fransa, iyi oyunculara ve seçeneklere sahip iki takım. Finalde karşılaşmaları sürpriz olmaz. Hatta bu olmazsa şaşırırım."

Fransa, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası'nın son 32 turunda İsveç ile karşılaşmaya hazırlanırken, Arjantin ise aynı turda Yeşil Burun Adaları ile oynayacak.