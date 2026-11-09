Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, takımını Premier Lig'de düşme hattında bırakan, pazar günü Aston Villa ile sahalarında oynadıkları kaotik 4-4'lük maçın ardından görevinden istifa etmeyeceğini söyledi. Joshua Zirkzee ve Patrick Dorgu'nun duraklama dakikalarında attığı goller, Old Trafford'da beklenmedik bir puan getirdi. Buna rağmen Manchester United, millî araya 18. sırada giriyor.

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Uzatma dakikalarındaki goller evde bir puanı kurtardı

Takımının Premier League'de üst üste sekiz maç kazanamaması, Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. United'ın ligdeki tek galibiyeti, ağustosta lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında geldi. Hafta ortasında Roma karşısında 17 dakika içinde 2-0 geriye düşen United, bu kez Alysson ve Nicolas Jackson'ın ilk dört dakikada attığı golleri yedi. Bruno Fernandes'in penaltısı ve eski Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın golüyle devre arasına eşitlikle girildi. John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın Villa formasıyla ilk golü skoru 4-2'ye taşırken, kulüp sahiplerine karşı düzenlenen protestonun ardından bazı taraftarlar stadyumdan erken ayrıldı. Ancak Zirkzee ve Dorgu bir puanı kurtardı.

Carrick istifa ihtimalini reddetti

Sky Sports röportajının sonunda Carrick'e, doğru karar olduğunu düşünmesi hâlinde görevinden ayrılmayı değerlendirip değerlendirmeyeceği soruldu. Yanıtı, “Bu olmayacak,” oldu.

Geleceğiyle ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı konusunda yeniden sorulduğunda ise “Yapılacak mı?” diye karşılık verdi.

Böyle görüşmelerin beklenebileceği söylenince United teknik direktörü, “Sen bekler miydin?” yanıtını verdi.

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Durum hakkındaki düşüncesi sorulan Carrick, “Bana ne düşündüğünü söylüyorsun,” dedi.

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Kendi görüşünü açıklaması için tekrar ısrar edilince şunları ekledi: “Yeterince maç kazanamadık ama yolumuza devam etmeyi, üzerinde çalıştığımız konularda çalışmayı sürdürmeyi bekliyorum. Bugünkü maçta pek çok iyi şey gösterdik. Bazı yönlerimizi geliştirmeli ve maç kazanmaya başlamalıyız.”

Carrick, takımının toparlanacağına inanıyor

Takımının 1986-87'den bu yana ilk kez ligdeki ilk 10 maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamamasına rağmen sezonun gidişatını değiştirip değiştiremeyeceği maç sonrası basın toplantısında sorulan Carrick, “Yüzde yüz. Bence bunu yapacak fazlasıyla gücümüz var.

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“Goller maçların gidişatını değiştirir. Bununla başa çıkmalıyız ve bu konuda ciddi biçimde gelişmemiz gerekiyor. Ama bunu yapacak fazlasıyla gücümüz var. Şu anda bazı anlarda işleri kendimiz için gereğinden fazla zorlaştırıyoruz. Kulübün hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda düşüncem çok net. Sadece maç kazanmamız gerekiyor,” dedi.

Savunmadaki hataları değerlendiren Carrick, “Futbol anlardan ibaret. Sonuçta iki ceza sahasında yaşananlar belirleyici oluyor. O anları ve yediğimiz tamamen önlenebilir golleri bir kenara bırakırsak aslında oldukça iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bölümünde daha iyi taraftık ve kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum,” diye ekledi.

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İstenmeyen rekorların ardından sırada Liverpool var

United'ın 10 maçta tek galibiyetle 18. sırada olması, 1986-87'de 20. sırada bulunduğu dönemden bu yana bir üst lig sezonunun bu aşamasındaki en düşük konumu. Takım ayrıca 1 Nisan ile 16 Mayıs 2025 arasındaki sekiz maçlık galibiyet hasretini tekrarladı. Carrick'in ekibi artık düşme hattında en az 15 gün üst üste kalacak. Bu, Eylül ve Ekim 1986'ya yayılan 28 günlük dönemin ardından takımın üst ligde düşme hattında geçireceği en uzun süre olacak. İki haftalık millî aranın ardından 20 kez İngiltere şampiyonu olan United, rakibi Liverpool karşısında sahaya dönecek.