"Jürgen Klopp, Kimmich hakkında ilginç bir cümle daha kurdu: 'Takımı bir de lider olmadan görmek istiyorum.' Ben şahsen bu açıklamayı Joshua Kimmich açısından çok olumlu bulmuyorum" diyen eski Bayern patronu Kahn, RTL/Sky Sport'a, DFB takımının kaptanı etrafında son Nations League maçları sırasında yeniden alevlenen tartışmayı değerlendirdi.

Klopp, söz konusu cümleyle ne anlatmak istedi? Kahn, "Belirli bir kişiliğin bir takımı acaba kısıtlayıp kısıtlamadığını görmek istiyor. Ve bu gerçekten vardır" açıklamasını yaparken, Klopp'a yönelik olarak da, "Böyle bir şeyi kamuoyu önünde söylememek gerekir, çünkü bu oyuncuyu belli bir şekilde itibarsızlaştırır" ifadelerini kullandı.

Kimmich, yeni DFB hocası tarafından yalnızca 44 oyuncudan oluşan XXL kadronun ilk bölümü için aday gösterilmişti. İkinci maçın ardından, Yunanistan'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-1'lik yenilgi sonrası, Kimmich de çok sayıda diğer oyuncu gibi kamptan ayrıldı ve Sırbistan'a karşı oynanan (2-0) ve Yunanistan deplasmanındaki (0-0) diğer iki karşılaşmayı koltuktan izlemek zorunda kaldı.

Joshua Kimmich, DFB takımında kalmayı ister miydi?

Kimmich, DFB takımında kalmayı çok istediğini gizlemedi. Ve geniş kamuoyunda, Klopp'un yeniden yapılanmanın ilk adımlarında kaptandan gönüllü olarak kısmen vazgeçme kararı zaman zaman oldukça şaşırtıcı bulundu.

Getty Images

Almanya orta sahası Sırbistan galibiyetinde ve Yunanistan'daki beraberliğin ilk yarısındaki oldukça ikna edici performansta Kimmich olmadan, daha önce Hollanda'daki 1-1'de ve Yunanlara karşı onunla oynanan ilk maçtaki (0-1) görüntüye kıyasla belirgin şekilde daha iyi bir performans sergileyince, Bayern yıldızının milli takımda hâlâ dokunulmaz olup olmaması gerektiğine dair bir tartışma doğdu.

Yunanistan ile oynanacak rövanş öncesindeki basın toplantısında bu konu kendisine sorulduğunda, Klopp sinirli tepki verdi: "Pes ediyorum. Resmen. Şimdiden. Ne istiyorsanız yapın" dedi. Kimmich'in FCB'den takım arkadaşları Tom Bischof ile Aleksandar Pavlovic ve Liverpool'dan Florian Wirtz'den oluşan orta sahanın Sırbistan karşısında "harika" olduğunu kabul etti. "Ama şimdi bir düşünün, Almanya'da tam olarak üç orta saha oyuncumuz olsaydı. Bu ne kadar boktan olurdu? Tam olarak üç! Elbette daha fazlasına ihtiyacımız var" diyerek uyardı. Ayrıca, "Joshua Kimmich'in Alman milli oyuncusu olmasına seviniyorum, diğer herkesin de" vurgusunu yaptı.

Kimmich ve arkadaşlarını bir sonraki milli maçlar kasım ayında bekliyor. Nations League'deki son iki grup maçında Almanya, Sırbistan deplasmanında (13 Kasım) ve ardından kendi sahasında Berlin'de Hollanda'ya karşı (16 Kasım) sahaya çıkacak.



