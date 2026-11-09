Reklam

Roberto Mancini, Nicolo Tresoldi konusunda ciddi adımlar atıyor ve U21 takımının golcüsüne açıkça talip oluyor. DFB, Matteo Palma’nın ardından bir oyuncusunu daha İtalya’ya kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Coverciano’daki federasyon tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında niyetini açıkça ortaya koydu: Tresoldi ile yalnızca kendisi doğrudan temasa geçmedi, Claudio Ranieri de görüşmelere dahil oldu. İtalya futbolunun yönetim kademesi, Club Brugge’ün 22 yaşındaki forvetini kadroya katmak için kararlı adımlar atmak istiyor.

Mancini, "Tresoldi ile konuştum, Ranieri de onunla konuştu" dedi ve şöyle devam etti: "Bence İtalya için oynama isteğini hissetmesi gerekiyor. Babası gibi o da İtalya’da doğdu. Babası, U21 Avrupa şampiyonu olmuştu. Azzurri’yi seçme ihtimali olduğunu düşünüyorum." Mancini ayrıca, "Bizim için önemli bir oyuncu olabileceğini biliyor" diye ekledi.

DFB açısından ise bu oyuncunun durumu hassas bir meseleye dönüşüyor. DFB’nin alt yaş milli takımlarında forma giyen Tresoldi, Hannover 96’dan Belçika’ya transferinden bu yana sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Brugge’de kısa sürede takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi ve uluslararası kulüplerin transfer listelerine girdi.

Getty Images

Reklam Reklam

DFB de Nicolo Tresoldi’nin peşinde: Karar 2027 yazında

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da hücum oyuncusunu DFB’ye bağlamak için çoktan harekete geçip Tresoldi ile bizzat temasa geçti. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, hangi A milli takımda oynayacağına dair nihai kararını erteliyor.

Related Topics

Forvet oyuncusu eylül ayında, "Kalbim biraz yüzde 50 İtalya, yüzde 50 Almanya" demişti. Tresoldi, 2027 yazındaki U21 Avrupa Şampiyonası’na kadar DFB’nin milli takımında oynamaya devam etmek istiyor. Kesin kararını ise ancak bundan sonra verecek.

İtalya Futbol Federasyonu’nun Almanya’nın genç yeteneklerine yönelmeye hem istekli hem de muktedir olduğunu DFB yetkilileri birkaç gün önce de gördü. Daha önce Almanya’nın U16 ve U17 takımlarında oynayan Udinese Calcio stoperi Matteo Palma, Almanya’ya sırtını döndü ve Squadra Azzurra’yı seçti.

Reklam

Mancini, 18 yaşındaki oyuncuyu 12 Kasım’da Fransa ve 15 Kasım’da Belçika ile oynanacak Nations League maçlarının kadrosuna hemen çağırdı.