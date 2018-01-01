Boxing Day: Premier Lig'de maçlar saat kaçta, hangi kanalda? (26 Aralık 2018)
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İngiltere'de futbol festivali vakti geldi.
Ülkede Noel'in hemen ardından Boxing Day olarak kutlanan günde futbol takımları yoğun bir fikstürün ilk adımını atıyorlar.
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Peki 2018 yılının Boxing Day'inde hangi maçlar oynanacak? Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United... Bugün hepsi sahadalar.
Maçların programını, saatlerini ve yayıncılarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz:
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MAÇ
|SAAT
|TV
|
Fulham - Wolves
|15:30
|S Sport
|
Burnley - Everton
|18:00
|beIN Sport MAX 1
|
Crystal Palace - Cardiff City
|18:00
|beIN Connect
|18:00
|S Sport
|18:00
|beIN Sports 1
|18:00
|beIN Sports 4
|
Tottenham - Bournemouth
|18:00
|beIN Sports 3
|20:15
|S Sport
|22:30
|S Sport