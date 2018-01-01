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Boxing Day: Premier Lig'de maçlar saat kaçta, hangi kanalda? (26 Aralık 2018)

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İngiltere'de Noel'in hemen ertesinde gerçekleşen Boxing Day fikstüründe bu yıl hangi maçlar var?

İngiltere'de futbol festivali vakti geldi.

Ülkede Noel'in hemen ardından Boxing Day olarak kutlanan günde futbol takımları yoğun bir fikstürün ilk adımını atıyorlar.

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Peki 2018 yılının Boxing Day'inde hangi maçlar oynanacak? Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United... Bugün hepsi sahadalar.

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Maçların programını, saatlerini ve yayıncılarını aşağıdaki tablodan görebilirsiniz:

MAÇ

SAAT TV

Fulham - Wolves

15:30 S Sport

Burnley - Everton

18:00 beIN Sport MAX 1

Crystal Palace - Cardiff City

18:00 beIN Connect

Leicester City - Manchester City

18:00 S Sport

Liverpool - Newcastle United

18:00 beIN Sports 1

Manchester United - Huddersfield Town

18:00 beIN Sports 4

Tottenham - Bournemouth

18:00 beIN Sports 3

Brighton - Arsenal

20:15 S Sport

Watford - Chelsea

22:30 S Sport

 

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