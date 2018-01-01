Boxing Day nedir? İngiltere'de neden Noel döneminde çok maç oynanıyor?

Yılın o zamanı geldi. Futbolseverler, Premier Lig coşkusunu üst üste maçlarla yaşayacaklar. Peki, neden yılın bu döneminde fazla sayıda maç var?

Boxing Day.

Birleşik Krallık'ta ve ülkenin eski sömürgelerinin birçoğunda, Noel'in hemen ertesinde, yani 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek. O gün bankalar da dahil olmak üzere her yer kapanıyor ve insanlar aileleriyle vakit geçirip tatil yapabiliyorlar.

İngilizcede 'box' kutu anlamına geliyor. Boxing Day'in etimolojik kökenine dair üzerinde uzlaşılmış bir kesinlik söz konusu değil fakat terimin açılan hediyelerden geldiği kanısı söz konusu.

Noel Günü olan 25 Aralık'ın hemen ertesinde alınan tek hediye açılan kutulardan ibaret değil. Asıl hediye gün boyu yayında olan futbol maçlarıyla geliyor!

İngiltere'de, İskoçya'da ve Kuzey İrlanda'da sadece Boxing Day'de değil takip eden günlerde de yoğun bir maç trafiği yaşanıyor. Festival (Şölen) Periyodu olarak adlandırılan bu dönem taraftarlar için vazgeçilmez olsa da, buna karşı çıkanlar da var. Jürgen Klopp, Pep Guardiola gibi önemli antrenörlerin, iki ve üç günde bir yapılan bu maçların oyuncuları yıprattığı ve Avrupa takımlarına karşı Premier Lig ekiplerinin dezavantaja düştüğü yönündeki savları Premier Lig'de yankı buldu. 2019-20'den itibaren ligde 10 günlük bir kış arası verilecek fakat bu ara şubat ayında zuhur edecek.