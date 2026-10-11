Bouwman, Ajax - PSV sırasında Van Bommel ile yaşanan olaya ilk kez tepki verdi

Aaron Bouwman, Ruben van Bommel'in sert müdahalesi hakkında ilk kez konuştu. Bu müdahale nedeniyle Ajax savunmacısı haftalarca rehabilitasyon süreci geçirmek zorunda kalmıştı. Bouwman, cumartesi günü NEC karşısında sahalara döndü. NEC, Johan Cruijff ArenA deplasmanından bir puanla ayrıldı.

Bouwman, teknik direktör Míchel tarafından 72. dakikada oyuna alındı. Ajax'ın stoperi maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada, "Yeniden sahada olabildiğim için mutluyum" dedi.

Henüz 19 yaşındaki Bouwman, eylül ayının başında Van Bommel'in sert müdahalesi sonrası sakatlanmıştı. PSV'nin kanat oyuncusu kırmızı karttan kurtulurken, Ajax'ın 1-3 kaybettiği dev maçtaki olay büyük tartışma yaratmıştı.

Bouwman, geride kalan beş haftayı nasıl geçirdiğini anlattı. "Bunu gayet normal yaşadım. Sadece dönüşüme ve iyileşmeye odaklandım. Yeniden burada olabildiğim için mutluyum. Son haftalarda güçlü bir şekilde geri dönebilmek için yoğun şekilde çalıştım."

Genç Ajaxlı, ağrısız oynadığını özellikle vurguladı. "Nefes alırken yaşadığım akciğer ezilmesi en can sıkıcı olanıydı. Bunu daha önce hiç yaşamamıştım, yani bu da benim için yeni bir şeydi. Şimdi iyi atlattım. Artık hiçbir sorun yok."

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Bouwman, Van Bommel'le yaşanan olayın artık tamamen geride kaldığını söyledi. "Bunu artık tamamen geride bıraktım ve açıkçası bunun hakkında daha fazla konuşma ihtiyacı duymuyorum. Şu an yeniden sahaya çıkabildiğim için mutluyum. Oldu ve durum bu."