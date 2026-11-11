Justin Kluivert, Xavi Hernandez'in Hollanda teknik direktörlüğü görevine ne denli kapsamlı hazırlandığını anlattı. Bournemouthlu oyuncu, Hernandez'in kendisini yeniden millî takıma çağırmadan önce karakterini derinlemesine incelediğini açıkladı. Hollanda kadrosuna dönen hücum oyuncusu, önceki büyük turnuva deneyimlerinin yarattığı travmayı geride bırakmak istiyor.

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Millî takıma dönüş için sıra dışı önlemler

Kluivert, yenilenen bir amaç duygusuyla Hollanda kadrosuna döndü ancak dönüşü hiç de garanti değildi. Bournemouth'un oyun kurucusu, Xavi'nin 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden millî takım kadrosuna alıp almamayı değerlendirirken her ayrıntıyı araştırdığını açıkladı. İspanyol teknik direktör, yalnızca maç görüntülerine güvenmek yerine eski Ajax yeteneğinin karakterini kapsamlı biçimde inceledi.

“Kiminle çalışacağını da bilmek istiyor, bu yüzden eski antrenörlerimle konuştu,” diyen Kluivert, NOS ile yaptığı röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyse ki benden hoşlanmışlar, dolayısıyla bu iyi sonuçlandı. Umarım Xavi de bir süre sonra benden hoşlanır. Ayrıca çok sayıda maç izlediğini duydum. Bu işe gerçekten kendini veriyor, onu harekete geçiren şey bu ve bence buna ihtiyacımız var.”

Ronald Koeman'ın önceki döneminde, Kluivert'in Frenkie de Jong ve Joey Veerman gibi topla iyi oyuncularla birlikte yer aldığı bir orta saha pek olası görünmüyordu. Ancak Xavi, teknik beceri uğruna fiziksel gücün bir kısmından vazgeçmeye hazır görünüyor. Kluivert, “Topun her zaman bende olması gerekmiyor, ayrıca sık sık savunma arkasına koşular yapıyorum,” dedi. “Yoğunluğumla takıma dinamizm katmayı umuyorum. Asist yapmayı ya da gol atmayı da severim.”

Dünya Kupası hayal kırıklığını geride bırakmak

Son büyük turnuvasının bitişini hâlâ aklından çıkaramayan Kluivert için millî takımın antrenman sahasına dönüş buruk bir deneyim. Sakatlığından dönerek kadroya girmeyi başardıktan sonra Dünya Kupası zaferi hayali, Fas karşısında penaltı atışlarıyla gelen yıkıcı bir yenilgiyle sona erdi. Özellikle penaltı kullanması için oyuna giren Kluivert'in direğe çarpan vuruşu hâlâ zihnini meşgul ediyor.

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Hücum oyuncusu, kaçırdığı penaltıyı değerlendirirken “Bu kesinlikle içimi kemirdi,” diye itiraf etti. “Aslında her şey yolunda gitti. Önceden aklımda ne varsa onu yaptım. Sonra top bir türlü içeri girmedi. Neyse, dedikleri gibi, mesleğin cilveleri.”

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Kanat oyunculuğundan Premier League'de orta sahanın dinamosu olmaya

Kluivert artık 2018'de ülkesi adına ilk maçına çıkan tecrübesiz genç değil. Avrupa'nın “Beş Büyük” liginin tamamında oynadıktan sonra Bournemouth'ta istikrarsız bir kanat oyuncusundan olgun bir ofansif orta saha oyuncusuna dönüştü. Sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğü İngiltere'nin güney kıyısında mutlu olsa da Hollanda formasıyla çıktığı ilk 14 maçta gol atamayan Kluivert, kişisel istatistikleri konusunda hâlâ daha fazlasını istiyor.

Millî takımdaki gol hasreti hakkında “Fırsatlarım oldu. Bunlardan yaklaşık üçü gerçekten gol olabilirdi. Gol atarsam sevineceğim. Ama fazla değil, çünkü şimdiye kadar daha fazla gol atmış olmam gerekirdi,” diye itiraf etti.

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Geleceğe daha gerçekçi bir bakış

Efsanevi golcü Patrick Kluivert'in oğlu, geçmişine rağmen kariyerinin gidişatına daha gerçekçi bakmaya başladı. Avrupa devlerine transfer olacağına dair kamuoyu önünde açıklamalar yaptığı günler geride kaldı. Artık Xavi yönetimindeki Hollanda'nın ivme kazanmayı hedeflediği Yunanistan karşılaşması da dâhil olmak üzere önündeki yakın vadeli görevlere odaklanıyor.

Kluivert, “Bakın, benim de gerçekçi olmam gerekiyor. Artık Real Madrid'in baktığı yaş grubundaki 21 ya da 22 yaşında biri değilim. Geleceğe artık çok uzak bir noktadan bakmıyorum, çünkü ne olacağını zaten bilmiyorsunuz. Cuma günü Yunanistan'a karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapalım, gerisini sonra görürüz,” dedi.