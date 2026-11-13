Bournemouth ve Nottingham Forest, Santos’un oldukça beğenilen orta saha oyuncusu Gabriel Bontempo’yu ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Premier Lig kulüpleri arasında ön plana çıkıyor. İki İngiliz kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı için Newcastle United’ın güçlü rekabetiyle karşı karşıya. Bayern Münih de yaz aylarında oyuncu hakkında bilgi talep etmişti.

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İngiliz kulüpleri Brezilyalı genç yeteneğin peşinde

TEAMtalk'a göre, İngiltere'nin en üst ligindeki kulüplerin transfer ekipleri Güney Amerika'nın en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri için sezon ortasında girişimlere hazırlanırken Bontempo'yu transfer etme yarışı hız kazanıyor. Orta sahada ve hücumda birden fazla rolde etkili olabilen çok yönlü oyun kurucu, son aylarda ülkesindeki müsabakalarda hızla gelişti. Bu gelişiminin karşılığını kısa süre önce Carlo Ancelotti'nin son Brezilya A Millî Takım kadrosuna çağrılarak aldı.

Gözlemci ağları kış transferi ilgisini artırıyor

Habere göre Forest'ın övgü toplayan Güney Amerika gözlemci ağı, kulüp yöneticilerini yeni yıl öncesinde genç oyuncu için resmî bir girişimi değerlendirmeye güçlü biçimde teşvik ediyor. İngiltere'nin East Midlands bölgesindeki kulübün transfer yetkilileri, Murillo, Jair Cunha ve Igor Jesus'un kulübün dikkatini çekmesini sağlayan çalışmalarıyla bölgedeki yetenekleri tespit etme konusunda şimdiden güçlü bir itibar kazandı.

Bu arada Bournemouth, Alex Scott'ın ayrılması ihtimaline karşı orta saha seçeneklerini değerlendirirken oyuncu hakkında bilgi talep ederek ciddi bir aday hâline geldi. Geçen ocak ayında Rayan'ı transfer ederek Brezilya pazarından doğrudan oyuncu alma isteğini zaten göstermiş olan güney kıyısı ekibi, bu kış ülkede bir başka transfer olasılığını araştırmak istiyor.

Avrupa'nın güçlü kulüpleri de artan talipler arasına katılıyor

Tyneside'da ise sportif direktör Ross Wilson ile kısa süre önce göreve getirilen transfer sorumlusu Tomas Amaral, uzun vadeli takviyeleri değerlendirirken gelişmeleri yakından takip ediyor. Her iki yönetici de Güney Amerika pazarını kapsamlı biçimde tanıyor. İngiltere'nin en üst liginden Brighton & Hove Albion ve Brentford da Brezilya'daki genç yetenekleri izlerken oyuncu hakkında ilk bilgi taleplerinde bulundu.

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Premier League dışındaki gelişmeleri bilen kaynaklar, Bayern Münih'in yaz transfer döneminde oyuncunun durumunu sormasının ardından İtalya, İspanya ve Almanya'daki kulüplerin de gelişimini takip ettiğini belirtiyor. Avrupa geneline yayılan bu ilgi, oyuncunun transferi için rekabetin ne kadar çetin olduğunu gösteriyor ve Vila Belmiro'daki yöneticilerin önümüzdeki aylarda giderek artan bir baskıyla karşılaşacağı anlamına geliyor.

Uzun süreli sözleşme pazarlık gücünü artırıyor

Yurt dışından taliplerin ilgisi artsa da Bontempo'nun sözleşmesi 2030'a kadar sürdüğü için Santos, ocak transfer dönemi öncesinde güçlü bir konumda. Brezilya kulübü, en parlak yıldızlarından birinin düşük bir bedelle ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor ve herhangi bir teklifi değerlendirmeden önce yüksek bir mali paket talep edecek. Bu nedenle Forest, Bournemouth ve Avrupalı rakipleri, kışın transferi gerçekleştirmek için zorlu pazarlıklarla karşı karşıya.