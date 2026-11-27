Bournemouth'un Avrupa kupalarındaki masalsı başlangıcı, perşembe gecesi İspanya'da aldığı tarihi galibiyetle yeni bir boyuta taşındı. Marco Rose'un ekibi, bir gol geriye düşmesine ve ilk yarıda kırmızı kart görmesine rağmen müthiş bir direnç sergileyerek Avrupa Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürdü.

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10 kişilik Bournemouth ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı

Iago Aspas'ın falsolu vuruşuyla Celta Vigo öne geçti. Bafode Diakite ise zamanlaması kötü bir müdahale nedeniyle 24. dakikada kırmızı kart görünce konuk ekip ilk yarıyı bir gol geride ve bir kişi eksik tamamladı. Bir saatten uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Bournemouth, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdi.

İkinci yarının başlarında Amine Adli'nin ortasında Alvaro Rodriguez kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Ardından oyuna sonradan giren Rayan, bitime 12 dakika kala topu ağlara göndererek 2-1'lik galibiyeti getirdi .

Adli, çarpıcı geri dönüşün ardından takımın karakterini övdü

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Adli, takımının İspanya'da gösterdiği direnci övdü. “Büyük bir karakter ortaya koyduk” dedi. “Bu şekilde geri dönüp üç puanla eve dönmek harika.”

Adli, beraberlik golündeki asistinde ne düşündüğünü de anlattı: “Ceza sahasında birini arıyordum. Alvaro'nun hava toplarında çok iyi olduğunu biliyorum ve iyi bir pozisyondaydı. Bu yüzden arka direğe tehlikeli bir top göndermeye çalıştım.”

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Tarihi başarı, kulüp rekoru olan galibiyet serisini uzattı

Bournemouth, Avrupa kupalarındaki ilk beş maçını kazanan ilk İngiliz kulübü oldu. Büyük Avrupa organizasyonlarında ise bunu 1961-62'de Nurnberg ve 1972-73'te Ararat'ın ardından başaran üçüncü kulüp. Bu galibiyet, Bournemouth'un tüm kulvarlarda üst üste kazanma rekorunu 10 maça çıkarırken Premier Lig'deki beşinciliğine de eşlik etti.

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Adli, geri dönüşte takımın devre arasındaki inancının belirleyici olduğunu söyledi.

“Bence bu, oyuncuların zihniyeti sayesinde oldu. Golü yediğimiz andan itibaren, kırmızı karttan sonra bile kendimize hep inandık” dedi. “Harika olan şu ki soyunma odasında teknik direktör konuşmaya başlamadan bile herkes ‘Bunu başarabiliriz’ diyordu. Herkes motiveydi ve maçı çevirebileceğimize hâlâ inanıyordu.”

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Avrupa Ligi lideri için eleme turları yakın

Avrupa Ligi lig aşamasının zirvesinde yer alan Bournemouth, eleme turlarına katılmaya çok yakın. Rose'un ekibi hem Avrupa'daki liderliğini hem de ligdeki güçlü konumunu korumaya çalışırken bu sarsılmaz zihniyetini sürdürmesi kritik önem taşıyacak.