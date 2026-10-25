Bournemouth, Old Trafford'u salladı: Yalnızca Liverpool ve City'nin başardığı bir başarı

Bournemouth, pazar akşamı Old Trafford'da oynanan ve İngiltere Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamındaki karşılaşmada ev sahibi Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek rakibine ağır bir darbe indirdi ve ev sahibini kendi kalesinde mahcup etme kabiliyetini kanıtlayan dikkat çekici rakamlar geride bıraktı.

İstatistik alanında uzmanlaşan "Opta" ağı, Bournemouth'un elde ettiği olağanüstü bir rakamı ortaya koydu: takım, Premier Lig'deki katılımları tarihinde Old Trafford'da üçüncü kez 3-0 öne geçmiş oldu.

Ağ, Bournemouth'un bu başarıyı daha önce Aralık 2023'te elde ettiğini, ardından Aralık 2024'te tekrarladığını, daha sonra ise Manchester United'ın kalesinde yeniden güçlü bir şekilde vurduğunu açıkladı. Böylece takım, aynı sahada bu müsabakada üç kez 3-0 öne geçmeyi başaran diğer tek iki takım olan Liverpool ve Manchester City'nin başarısına denk geldi.

Dikkat çekici rakamlar bununla da sınırlı kalmadı; "Opta", Bournemouth'un Old Trafford'daki karşılaşmalarında etkili varlığını sürdüren İngiliz Marcus Tavernier'in imzasına da ışık tuttu.

Ağa göre Tavernier, iki gol kaydedip üç asist yaparak bu sahada Premier Lig'de beş gole doğrudan katkıda bulundu ve böylece Manchester United'ın kalesinde konuk oyuncu olarak gol katkısıyla iz bırakan İngiliz futbolcuların seçkin listesinde adını yazdırdı.

Bu alanda Tavernier'in önünde yalnızca Harry Kane ve Steven Gerrard bulunuyor; her ikisi de Manchester United karşısında konuk oyuncu olarak katıldıkları maçlarda Old Trafford'da altışar gol kaydetti.

Böylece Bournemouth'un galibiyeti yalnızca üç puanlık bir zafer olmakla kalmadı, aynı zamanda Manchester United'ın kendi sahasında rakipleri karşısındaki sıkıntılarına yeniden ışık tutan tarihi rakamları da beraberinde getirdi ve Old Trafford'un artık eskisi gibi geçilmesi zor bir kale olmadığını teyit etti.







