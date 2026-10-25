Bournemouth meydan okuyor: Barcelona 100 milyon euro teklif etse bile forvetimizi satmayacağız

Barcelona'nın ilgilendiği genç Bournemouth forveti Elie Junior Kroupi, aile kökleri sayesinde Fildişi Sahili ve Portekiz milli takımlarını da temsil etme imkânına sahip olmasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nı temsil etmenin hedefi olduğunu vurgulayarak uluslararası geleceğine dair kararını netleştirdi.

2006 yılında Fransa'nın Lorient şehrinde doğan Kroupi, Bournemouth ile sergilediği üst düzey performansların ardından son dönemde dikkatleri üzerine çeken yükselen yeteneklerden biri olarak değerlendiriliyor ve bu performanslar onu birçok büyük kulübün ilgi odağı hâline getirdi.

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Katalan "Sport" gazetesine göre, Barcelona'nın teknik yönetimi, özellikle Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından genç forvetin gelişimini takip ediyor. Kroupi, geleneksel anlamda klasik bir santrfor değil; forvet hattının farklı bölgelerinde serbestçe hareket edebilme özelliğiyle öne çıkıyor.

Öte yandan Bournemouth'un icra direktörü Tiago Pinto, oyuncuya büyük kulüplerin ilgi gösterdiğine dair dolaşan haberlere yanıt vererek, büyük maddi teklifler gelmesi durumunda bile İngiliz kulübünün oyuncuya sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurguladı.

Pinto şunları söyledi: "Barcelona ya da Liverpool 100 milyon euro teklif etse bile Kroupi'yi satmayacağız. Bu tamamen ihtimal dışı."

Kroupi, ayak tarak kemiğinde kırık yaşamasının ardından geçtiğimiz temmuz ayından bu yana sahalardan uzaktı, ancak takımla yeniden mücadeleye dönüş adımlarına başladı.

Bournemouth teknik direktörü Marco Rose, oyuncunun takım antrenmanlarına fiilen geri döndüğünü doğruladı ve bugün pazar günü Old Trafford Stadı'nda Manchester United karşısında sahne alma ihtimaline işaret etti.

Uluslararası dosya netleşti

"Sport"'a göre Kroupi, baba tarafından Fildişi, anne tarafından Portekiz köklerine sahip olup bu üç milli takımdan birini seçme imkânına sahip olmasına rağmen Fransa forması giymekte ısrarlı olduğunu vurgulayarak hangi milli takımı temsil edeceğine dair tartışmaya son verdi.

Genç forvet, daha önce Fransa'nın alt yaş kategorisi milli takımlarını temsil etmişti. Ayrıca Portekiz'in eski teknik direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz mayıs ayında Portekiz Futbol Federasyonu'nun oyuncuyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Ancak Kroupi, tercihinin kesinleştiğini vurgulayarak "DAZN Fransa"'ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her zaman Fransa'nın genç milli takımlarında oynadım, Fransa'da doğdum ve orada oynamaya başladım. Kendimi tanımadığım bir kültüre gidiyor olarak göremiyorum. Fransa Milli Takımı benim hedefim."



