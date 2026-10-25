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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Bournemouth karşısındaki çöküşün ardından: Manchester United taraftarları 3 oyuncuyu sert bir şekilde eleştirdi

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
L. Martinez
H. Maguire
S. Lammens
İngiltere
Arjantin
Belçika

United on altıncı sıraya geriledi

 Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, bu Pazar günü Premier Lig'de Bournemouth'a 3-0 kaybettikten sonra ayrılığın eşiğinde görünüyor; ancak taraftarlar ondan tamamen vazgeçmeye hazır değildi.

Acı dolu 90 dakikayı izleme zahmetine katlanan taraftarlar, kendi sahalarında yedikleri bu üzücü yenilginin acısını, teknik direktörlerinin adını tezahürat halinde haykırarak boğdular.

Ryan, 38. dakikada skoru açtı; ardından Marcus Tavernier, devre arasından önce Bournemouth'un üstünlüğünü ikiye katladı. İkinci yarıda Evanilson'ın attığı gol ise konuk takımın kutlama yapmasını sağlarken, United 16. sıraya geriledi.

"The Sun" gazetesine göre, birçok taraftar için Harry Maguire, Lisandro Martinez ve Senne Lammens'ten oluşan üçlü, taraftarın bir numaralı düşmanı haline geldi.

United taraftarları, yaşananlar hakkındaki görüşlerini dile getirmek için internete akın etti. X kullanıcılarından biri şunları yazdı: "Tanrım, Lammens, tam bir ahmaksın. Bu, Carrick'in bile ötesinde."

Bir diğeri ise şöyle dedi: "Lammens, Maguire ve Martinez orada gerçekten çok kötüydü."

Bir başkası da şunu ekledi: "Maguire, üçüncü golde eleştirilerden hiçbir şekilde kurtulamaz."

Ve şöyle devam etti: "Evanilson, Lammens'i resmen çalımladı; buna rağmen Lammens kaleyi savunmak için geri dönmeye bile koşmadı. Kelimenin tam anlamıyla felaket bir savunma."

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