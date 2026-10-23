Bournemouth karşısında kırmızı kart görmesinin ardından Mike Maignan'dan AC Milan taraftarlarına içten özür

AC Milan kalecisi Mike Maignan, takımının Bournemouth'a yaptığı son Avrupa seyahatinde kırmızı kart görmesine yol açan tartışmalı olay hakkında konuştu. Fransa millî takım oyuncusu, kırmızı kart nedeniyle derin pişmanlık duyduğunu belirterek davranışlarının bir lider olarak kendisi için belirlediği standartları yansıtmadığını kabul etti.

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Maignan kırmızı kart gördüğü için üzgün

İngiltere kıyısında hayal kırıklığıyla sonuçlanan Avrupa gecesinin ertesi sabahı, Milan'ın birinci kalecisi için yaşananları değerlendirme fırsatı oldu. Maignan, Bournemouth karşılaşmasının henüz 27. dakikasında kırmızı kart görerek gündemin odağına yerleşti. Rakibinin yüzüne elini götürdüğü fiziksel müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gören kaleci, İtalyan devinin maçın büyük bölümünü sahada on kişi oynamasına neden oldu.

Takım için zorlu geçen gecenin ardından 31 yaşındaki kaleci, yaptıklarına açıklık getirmek ve Milan taraftarlarından özür dilemek için sosyal medyayı kullandı. Maignan, resmî sosyal medya hesabından yaptığı ve La Gazzetta dello Sport tarafından aktarılan paylaşımında, “Hareketim kasıtlı değildi. Tüm kaleciler gibi ben de her maçta ceza sahamda kendime alan açmak istedim. Ne yazık ki özellikle bizi izleyen genç seyircilere kötü örnek oldum” diye yazdı.

Kaptan karakterini savundu

Getty Images

Maignan, yaptığı faul için özür dilemenin yanı sıra kulüpteki itibarını da savunmak istedi. Lille'in eski oyuncusu, San Siro'ya gelişinden bu yana Milan için önemli bir lidere dönüştü. İngiliz rakipleri karşısında takıma pahalıya mal olan o anlık muhakeme hatasına rağmen teknik ekiple ve takım arkadaşlarıyla ilişkisinin güçlü olduğunu vurguladı.

Kaleci, “Kulüp, teknik ekip ve takım arkadaşlarım nasıl bir insan ve kaptan olduğumu biliyor. Niyetimi biliyorlar; onları yalnız bırakmak istemedim. Diğerlerine gelince, bazı kişilerin ve bazı medya kuruluşlarının yaptığı yorumlara alışığız” diye ekledi.

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Öfkeli Maignan hızla takım otobüsüne geçti

Haberlerde, son düdüğün ardından ortamın soğuk olduğu ve Maignan'ın gecenin yaşattıklarından gözle görülür biçimde etkilendiği belirtildi. Kaleci, kırmızı kart kararından ve takımın performansından öylesine rahatsızdı ki stadyumun içindeki alanlardan ilk ayrılanlar arasında yer aldı. Bu hızlı ayrılış, yenilginin takımın en etkili deneyimli isimlerinden biri üzerindeki duygusal ağırlığını gösteriyor.

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Kırmızı kartın ardından kaleci, takım arkadaşlarını takım otobüsünde beklemek üzere soyunma odasından hızla ayrıldı. Bu da derin hayal kırıklığını ortaya koydu. Böyle bir davranış, çoğu zaman oyuncunun büyük yankı uyandıran bir hatayı veya haksızlık olarak gördüğü bir kararı kabullenmekte zorlandığına işaret eder.

Amorim hücum hattında seçim yapmakta zorlanıyor

Getty Images

Gündemde Maignan'ın kırmızı kartı olsa da Milan, sıradaki Serie A maçı öncesinde önemli sakatlık endişeleriyle de uğraşıyor. Takım, Udine deplasmanına hazırlanıyor. Ruben Amorim'in, Avrupa'daki yenilgide etkisiz kalan hücum hattı için çözüm bulması gerekecek. İngiltere deplasmanını kaçıran kilit oyuncuların oynayıp oynayamayacağına bağlı olarak hafta sonundaki taktik düzen çok farklı olabilir.

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Milan için sevindirici gelişmelerden biri, baldırındaki sakatlık endişesinin ardından takımla antrenmanlara dönen Goncalo Ramos'un sahalara dönme ihtimali. Portekizli forvet, son dönemde Salzburg ve Atalanta'ya karşı gol atarak iyi bir form yakaladı. Onun sahada olması, son zamanlarda A takıma çağrıldığında etkili olmakta zorlanan genç Francesco Camarda'nın üzerindeki baskıyı hafifletecektir.