Bournemouth, Fulham deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Oyuna sonradan giren Justin Kluivert, sahaya adım attıktan yalnızca 107 saniye sonra galibiyet golünü attı. Ancak Hollandalı oyuncu, maçın son anlarında hakemden rakibine kart göstermesini istediği için kırmızı kart gördü. Marco Rose'un ekibi ise ilk beşe yükseldi.

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Yedeklerden gelen goller Bournemouth'a galibiyeti getirdi

Bournemouth'un inanılmaz serisi sona erecek gibi görünmüyor. Rose'un yaptığı oyuncu değişiklikleri, takımına pazar günü Craven Cottage'da 2-1'lik galibiyeti getirdi. Alex Scott ve Kluivert, ikinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldıktan kısa süre sonra, ikisi de oyuna girdikten yalnızca 107 saniye sonra galibiyet golünde buluştu.

Scott, David Affengruber'i geçerek topu Kluivert'e çevirdi. Kluivert'e de topu ağlara göndermek kaldı. Bournemouth'un 10 Ekim'den bu yana yenilmediği göz önüne alındığında, bu hareketli maçın belirleyici anıydı.

Bassey'nin hatası cezalandırıldı

Fulham kaptanı Calvin Bassey, maç öncesinde gündemdeydi. Alvaro Arbeloa, Manchester United'ın hedefinde olduğu bildirilen oyuncunun ocak ayında satılmayacağını söylemişti. Ancak Bassey, 21. dakikadaki açılış golünde hatalıydı. Kararsız kalıp topu Rayan'a kaptırdı; Rayan'ın pas verdiği Evanilson da Marcus Tavernier'e golü hazırladı.

Adrien Truffert'in Josh King'i düşürmesinin ardından Rodrigo Muniz, yedi dakika sonra penaltıdan skoru eşitledi. Bournemouth'un ikinci yarının başlarında Junior Kroupi ile bulduğu gol ise pozisyonun başlangıcında Rayan ofsaytta olduğu için VAR incelemesiyle iptal edildi.

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Kluivert son anlarda kırmızı kart gördü

Djordje Petrovic, 74. dakikada King'in şutunu güzel bir kurtarışla çıkararak Bournemouth'un üstünlüğünü korudu. Ancak maçın son anlarında da heyecan bitmedi. Fulham, uzatma dakikalarının sonlarında bir kornerde topu çizgiden geçiremedi. Ardından Kluivert, maçın son saniyelerinde hakem Stuart Attwell'den rakibine kart göstermesini istediği için ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

Ev sahibi ekip, kasık sakatlığı nedeniyle yıl sonundaki yoğun maç dönemini kaçırması beklenen Oscar Bobb'dan yoksundu.

Bournemouth ilk beşe yükseldi

Bu galibiyetle Bournemouth, Premier Lig'de ilk beşe yükseldi. The Sun, şu anda Avrupa'nın beş büyük liginde hiçbir takımın Bournemouth kadar sık kazanmadığına dikkat çekti. Fulham ise düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı. Rose'un ekibi şimdi üst üste 12. galibiyetini almaya çalışacak ancak bunu, bir sonraki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek Kluivert olmadan yapmak zorunda.