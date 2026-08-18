Bournemouth'un teknik direktör koltuğunda, eski RB Leipzig patronu Marco Rose ile yeni bir isim olabilir, ancak geçen sezonki etkileyici iç saha formunu bu sezon Vitality Stadyumu'ndaki ilk Premier League maçında, 29 Ağustos Cumartesi günü Everton'a karşı korumak isteyecektir.

İnanılmaz şekilde Bournemouth şu anda 3 Ocak'a uzanan dokuz maçlık bir yenilmezlik serisine sahip ve hatta o yenilgide de iyi bir performans sergilemiş, sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal'a 3-2 kaybetmişti.

Hatta Bournemouth, Vitality'de ligde sezon boyunca sadece iki kez kaybetti. Ancak onlar adına biraz endişe verici olan şu ki, kendilerini yenen diğer tek takım Everton'dı. Bu yenilginin rövanşını alabilecekler mi?

Bournemouth - Everton maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğinizi ve ne kadar tuttuklarını da içerecek şekilde GOAL sizin için derledi.

Bournemouth - Everton Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth - Everton maçının 29 Ağustos Cumartesi günü Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda TSİ 17.00'de başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Bournemouth - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilen birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekimine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yerine ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı rakibe ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı A Kategorisi'ne girer.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletlerini satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ üst fiyat sınırını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmezler.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Takım haberleri ve kadrolar