Bournemouth - Everton biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Bournemouth'un teknik direktör koltuğunda, eski RB Leipzig patronu Marco Rose şeklinde yeni bir lider olabilir, ancak geçen sezondan kalan etkileyici iç saha formunu bu sezon Vitality Stadium'daki ilk Premier League maçında, 29 Ağustos Cumartesi günü Everton'a karşı korumaya çalışacaktır.

İnanılmaz şekilde Bournemouth, şu anda 3 Ocak'a uzanan dokuz maçlık bir iç saha yenilmezlik serisine sahip ve hatta o yenilgide de iyi bir performans sergilemişti; sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal'e 3-2 kaybetmişti.

Aslında Bournemouth, Vitality'de ligde sezon boyunca sadece iki kez kaybetti. Ancak onlar adına biraz endişe verici olan, kendilerini mağlup eden diğer tek takımın Everton olması. Bu yenilginin rövanşını alabilecekler mi?

GOAL, Bournemouth ile Everton arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Bournemouth - Everton Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth - Everton maçının başlangıç düdüğü, 29 Ağustos Cumartesi günü Bournemouth'taki Vitality Stadium'da BST ile 15.00'te çalacak şekilde planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 29 Ağu 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Bournemouth - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcut ve bunlar her kulübün resmî bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmî kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmî bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmî Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında, üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmî üyelik gereklidir: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletlerini satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmî olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına ulaşmaz.

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