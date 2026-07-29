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Bournemouth - Everton biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
AFC Bournemouth
Everton

Bournemouth'un Everton'ı konuk ettiği maçı izlemek için Vitality Stadyumu'na gidebilirsiniz

Bournemouth'un teknik direktör koltuğunda, eski RB Leipzig patronu Marco Rose şeklinde yeni bir lider olabilir, ancak geçen sezondan kalan etkileyici iç saha formunu bu sezon Vitality Stadium'daki ilk Premier League maçında, 29 Ağustos Cumartesi günü Everton'a karşı korumaya çalışacaktır.

İnanılmaz şekilde Bournemouth, şu anda 3 Ocak'a uzanan dokuz maçlık bir iç saha yenilmezlik serisine sahip ve hatta o yenilgide de iyi bir performans sergilemişti; sezonu şampiyon tamamlayan Arsenal'e 3-2 kaybetmişti.

Aslında Bournemouth, Vitality'de ligde sezon boyunca sadece iki kez kaybetti. Ancak onlar adına biraz endişe verici olan, kendilerini mağlup eden diğer tek takımın Everton olması. Bu yenilginin rövanşını alabilecekler mi?

GOAL, Bournemouth ile Everton arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Bournemouth - Everton Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth - Everton maçının başlangıç düdüğü, 29 Ağustos Cumartesi günü Bournemouth'taki Vitality Stadium'da BST ile 15.00'te çalacak şekilde planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Vitality Stadium

Bournemouth - Everton Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği mevcut ve bunlar her kulübün resmî bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmî kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmî bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmî Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında, üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth - Everton Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmî üyelik gereklidir: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletlerini satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmî olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına ulaşmaz.

Form durumu

BOU

BOU - Form

FUL
K0-1
MCI
B1-1
NFO
B1-1
FCP
K4-1
FCA
K2-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
EVE

EVE - Form

TOT
K1-0
DUF
K0-4
BOL
B0-0
STK
K1-0
HSV
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimEverton
4
0
1
Premier Lig
Everton badge
Everton
EVE
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Everton badge
Everton
EVE
1
MS
Club Friendlies
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
MS
FA Kupası
Everton badge
Everton
EVE
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Everton badge
Everton
EVE
0
MS
8Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs Everton Muhtemel kadrolar

AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Diziliş
Everton crest
Everton
EVE
Everton crest
Everton
EVE

Teknik direktör

  • M. Rose

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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