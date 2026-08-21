12 Eylül Cumartesi günü Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Brentford Premier League karşılaşması için bilet alan taraftarlar, bol aksiyonlu ve heyecan verici bir maça tanıklık etmeyi umacaktır. Siz de bugün bilet rezervasyonu yaparak orada olabilirsiniz.

Bournemouth, Marco Rose ile yeni bir teknik adam yönetiminde olabilir ancak geçen sezondan kalan iç saha ivmesini sürdürmek isteyecektir. Cherries, 3 Ocak'ta güney kıyısındaki sahasında Arsenal'e 3-2 kaybettiği dramatik maçın ardından, sezonun geri kalanında Vitality Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi.

Ancak Bournemouth'un Brentford'u kontrol altında tutması kolay olmayacak. Brentford son dönemde hücumda oldukça etkili. Son iki hazırlık maçında 11 gol attılar, ayrıca Premier League'de Tottenham'a karşı üç, Carabao Cup'ta deplasmanda Birmingham'a karşı da altı gol buldular.

GOAL, Bournemouth-Brentford maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Bournemouth-Brentford Premier League maçı ne zaman?

Bournemouth-Brentford maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 4 12 Eyl 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Bournemouth-Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Bournemouth-Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorileri için kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi'nde yer alır ve en yüksek liste fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, liste fiyatından iç saha bileti satın alabilmek için her seyircinin, kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle sadece en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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