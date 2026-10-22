Bournemouth, Belediye Başkanı Rocca: "Çok uzun zamandır Milan taraftarıyım ama takımı 2013'e kadar San Siro'da takip ettim"

Bournemouth Belediye Başkanı Roberto Rocca, gerçek bir Milanolu. 1976'da Milano'da doğan, Università Cattolica'dan mezun olan ve 14 yıl belediye meclis üyeliği yapan Rocca, 2013'te Manş'ın öte yakasına taşındı. Büyük şirketlerde çalışma deneyimi bulunan Rocca, "Meridian Governance Advisory" adlı danışmanlık şirketini kurdu. 20 Mayıs'ta, Londra'nın güneyinde yer alan ve nüfusu 196.455'in biraz üzerinde olan Bournemouth'un belediye başkanı seçildi.

Rocca, Sky'a şunları söyledi:





Şehrin belediye başkanı olarak neler hissediyorsunuz?

"Bournemouth benim şehrim. Burada belediye başkanıyım, beni çok iyi karşıladılar ve buraya bağlandım. Bu akşam Bournemouth'u destekleyeceğim ama kalbimin bir yanı hâlâ Milanlı..."





Gelecek maçlar BOU Ligi Europa 15:00 MIL

Milan taraftarlığınız nasıl başladı?

"Milan taraftarlığım, Milano'da yaşadığım yıllarda başladı. 2013'e kadar maçları San Siro'da izledim. Bugün güzel bir maç görmeyi ve iyi olanın kazanmasını umuyorum. İki taraf da birkaç gol atarsa ne güzel olur."



