Bournemouth, Arsenal'e karşı sergilediği sürpriz galibiyetten üç gün sonra bir hayal kırıklığı yaşadı

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano Salı günü, Andoni Iraola'nın bu sezonun ardından Bournemouth'tan ayrılacağını doğruladı. İspanyol teknik direktörün ayrılığına dair haber, lider Arsenal'e karşı alınan şaşırtıcı 1-2'lik galibiyetten üç gün sonra geldi.

Iraola, başka bir Avrupa kulübünde yeni bir mücadeleye hazır. 43 yaşındaki genç teknik direktörün, Premier League'de 11. sırada yer alan Bournemouth ile sözleşmesi sona eriyor. Bournemouth ise bu haberi henüz resmi olarak açıklamadı.

İspanyol teknik direktör, 2023 ortasında Vitality Stadium'a geldi ve Bournemouth'u istikrarlı bir orta sıralarda yer alan takım haline getirdi; hatta Avrupa kupalarına katılma şansı bile var. Şimdiye kadar oynanan 121 maçta Iraola, takımıyla ortalama 1,41 puan topladı.

Iraola daha önce Rayo Vallecano, Mirandés ve AEK Larnaca'da görev yapmıştı. Oyuncu olarak Bournemouth'un teknik direktörü, New York City FC ve Athletic Club gibi takımlarda forma giymişti.

Bournemouth, son yıllarda Iraola yönetiminde, özellikle kendi sahasında, düzenli olarak üst düzey kulüpleri mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz Cumartesi günü, orta sıralarda yer alan takım Arsenal'e karşı bir sürpriz galibiyet elde etti ve bu sonuç, Arsenal'in Premier League şampiyonluk yarışında ciddi bir darbe almasına neden oldu.

Iraola, çeşitli İngiliz medya kuruluşları tarafından Newcastle United'ın yeni teknik direktörü olarak gösteriliyor. The Magpies'te, hayal kırıklığı yaratan sezon nedeniyle 2021'den beri kulüpte görev yapan Eddie Howe üzerinde büyük baskı ve eleştiri var.

The Athletic'ten David Ornstein'a göre, Bournemouth, 2024'te sözleşmesini uzatan Iraola'yı tutmak için elinden geleni yaptı. Öte yandan, başka bir yerde yeni bir mücadeleye atılma kararına saygı duyuluyor. Eski Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose ve Kieran McKenna (Ipswich Town), görevi devralmak için adaylar arasında yer alıyor.