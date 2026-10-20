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Ligi Europa
team-logoAFC Bournemouth
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Bournemouth-AC Milan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi: Marco Rose'un Bournemouth'u, etkili AC Milan karşısında Avrupa'da ses getirmeyi hedefliyor

AFC Bournemouth - AC Milan
Ligi Europa
AFC Bournemouth
AC Milan

Bournemouth, evinde üst üste gol yemeden tamamladığı maçlar serisini, üçüncü maç haftasında Vitality Stadyumu'na yedi gol kaydetmiş formda hücum hattıyla gelecek dinamik AC Milan karşısında en zorlu sınavına çıkaracak.

AFC Bournemouth - AC Milan: Maç bilgileri

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Ligi Europa - Hafta 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile AC Milan arasındaki maç 22 Ekim 2026'da saat 19.00'da başlayacak (GMT; 15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Golcü İtalyan ekibi, güney kıyısındaki zorlu deplasmanda

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth, iç sahadaki güçlü savunma performansıyla yedi kez Avrupa şampiyonu olan AC Milan'ı Dorset'te ağırlıyor. Bournemouth, Vitality Stadium'da Sunderland'ı 2-0, Sturm Graz'ı ise 3-0 yenerek üst üste iki maçta gol yemeden üçüncü maç gününe geliyor. Ancak savunmasını şimdiye kadarki en zorlu sınav bekliyor: Son iki maçında yedi gol atan AC Milan, Avrupa'da Red Bull Salzburg'u 4-0 yendikten sonra Serie A'daki heyecanlı karşılaşmada Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth'un Sunderland karşısındaki net iç saha galibiyeti

Bournemouth, pazar günü oynanan Premier League maçında Sunderland'ı evinde 2-0 yenmenin verdiği güvenle perşembe gecesi sahaya çıkacak. 18 Ekim'deki karşılaşmada Marcus Tavernier altıncı dakikada perdeyi açtı, Evanilson ise ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra (48. dakika) farkı ikiye çıkardı. Bu lig galibiyeti, takımın 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde Sturm Graz karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından geldi. Böylece Marco Rose'un ekibi, forvet Evanilson ve kanatta oyun kurucu rolü üstlenen Marcus Tavernier'in katkılarıyla Vitality Stadium'da üst üste iki maç kazanırken kalesini de gole kapattı.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

AC Milan'ın üst üste bol gollü galibiyetleri

AC Milan, hücumdaki etkileyici formuyla İngiltere'ye geliyor. Milan, 18 Ekim Pazar günü San Siro'da oynanan heyecanlı Serie A maçında Atalanta'yı 3-2 yendi. Golleri Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot ve Mario Gila attı. Bu lig galibiyetinden önce, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde FC Red Bull Salzburg'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti. Luka Modrić ve Adrien Rabiot'nun yaratıcı oyununa Christian Pulisic'in kanattaki tehdidi de eklenince Milan, perşembe günkü deplasman maçına ciddi bir gol tehdidiyle çıkacak.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Evanilson - Strahinja Pavlović

Formda santrfor: Bournemouth'un hücum hattına liderlik eden Evanilson, hem Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde Sturm Graz karşısında alınan 3-0'lık galibiyette hem de pazar günü Sunderland'a karşı kazanılan 2-0'lık Premier League maçında gol attı.

Savunmanın belkemiği: Milan savunmasının merkezindeki Sırp oyuncu Strahinja Pavlović'in görevi, Evanilson'ın fiziksel etkisini sınırlamak ve Marcus Tavernier ile Rayan'a hızlı hücumlarda alan bırakmamak.

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs AC Milan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Rose

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'da bu maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takım haberlerinin başlama saatine yakın güncellenmesi bekleniyor.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı AC Milan'ın kadrosuna ilişkin ayrıntılar da henüz doğrulanmadı. Kulüp maç öncesinde bilgi paylaştıkça oyuncuların durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Form durumu

BOU

BOU - Form

RSO
K1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
K3-0
SUN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MIL

MIL - Form

BEN
K0-2
LEC
K3-0
SAS
B1-1
SAL
K0-4
ATA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son olarak Premier League'de Sunderland'ı 2-0, ondan önce de Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı 3-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgilerini ligde kendisini 5-1 mağlup eden Chelsea ve 1-0 yenen Liverpool karşısında aldı. Rose'un ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Avrupa'daki formu ise lig performansından belirgin biçimde daha iyi.

Milan, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 yendi; öncesinde ise Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bu seride Sassuolo ile 1-1 berabere kalıp Lecce'yi 3-0 yendi. Tek yenilgisini Avrupa'da Benfica karşısında 2-0'lık skorla aldı. Amorim'in ekibi bu beş maçta 10 gol attı, beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimAC Milan
0
0
1
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1

Kayıtlara göre iki kulüp yalnızca bir kez karşılaştı. Eylül 2016'da Vitality Stadium'da oynanan hazırlık maçını AC Milan 2-1 kazandı. Aralarındaki tek maç bu olduğu için geçmiş karşılaşmalardan çıkarılabilecek sonuçlar sınırlı. Bu Avrupa Ligi maçı, iki takım arasında ileride oluşabilecek rekabetin seyrini büyük ölçüde belirleyecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
K
K
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
K
K
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
K
K
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
K
K
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
K
K
8
LyonLyonOL
220053+26
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
K
K
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
K
K
11
Sparta PragSparta PragSPP
211052+34
B
K
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
B
K
13
RennesRennesREN
211021+14
K
B
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
K
B
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
K
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
K
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
K
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
K
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
K
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
K
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
K
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
B
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
B
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
B
24
LevskiLevskiLES
201112-11
B
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
B
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
B
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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