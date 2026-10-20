AFC Bournemouth - AC Milan: Maç bilgileri

Ligi Europa - Hafta 3 22 Eki 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile AC Milan arasındaki maç 22 Ekim 2026'da saat 19.00'da başlayacak (GMT; 15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Golcü İtalyan ekibi, güney kıyısındaki zorlu deplasmanda

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth, iç sahadaki güçlü savunma performansıyla yedi kez Avrupa şampiyonu olan AC Milan'ı Dorset'te ağırlıyor. Bournemouth, Vitality Stadium'da Sunderland'ı 2-0, Sturm Graz'ı ise 3-0 yenerek üst üste iki maçta gol yemeden üçüncü maç gününe geliyor. Ancak savunmasını şimdiye kadarki en zorlu sınav bekliyor: Son iki maçında yedi gol atan AC Milan, Avrupa'da Red Bull Salzburg'u 4-0 yendikten sonra Serie A'daki heyecanlı karşılaşmada Atalanta'yı 3-2 mağlup etti.

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Bournemouth'un Sunderland karşısındaki net iç saha galibiyeti

Bournemouth, pazar günü oynanan Premier League maçında Sunderland'ı evinde 2-0 yenmenin verdiği güvenle perşembe gecesi sahaya çıkacak. 18 Ekim'deki karşılaşmada Marcus Tavernier altıncı dakikada perdeyi açtı, Evanilson ise ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra (48. dakika) farkı ikiye çıkardı. Bu lig galibiyeti, takımın 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde Sturm Graz karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından geldi. Böylece Marco Rose'un ekibi, forvet Evanilson ve kanatta oyun kurucu rolü üstlenen Marcus Tavernier'in katkılarıyla Vitality Stadium'da üst üste iki maç kazanırken kalesini de gole kapattı.

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AC Milan'ın üst üste bol gollü galibiyetleri

AC Milan, hücumdaki etkileyici formuyla İngiltere'ye geliyor. Milan, 18 Ekim Pazar günü San Siro'da oynanan heyecanlı Serie A maçında Atalanta'yı 3-2 yendi. Golleri Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot ve Mario Gila attı. Bu lig galibiyetinden önce, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde FC Red Bull Salzburg'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti. Luka Modrić ve Adrien Rabiot'nun yaratıcı oyununa Christian Pulisic'in kanattaki tehdidi de eklenince Milan, perşembe günkü deplasman maçına ciddi bir gol tehdidiyle çıkacak.

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Kilit eşleşme: Evanilson - Strahinja Pavlović

Formda santrfor: Bournemouth'un hücum hattına liderlik eden Evanilson, hem Avrupa Ligi'nin ikinci maç gününde Sturm Graz karşısında alınan 3-0'lık galibiyette hem de pazar günü Sunderland'a karşı kazanılan 2-0'lık Premier League maçında gol attı.

Savunmanın belkemiği: Milan savunmasının merkezindeki Sırp oyuncu Strahinja Pavlović'in görevi, Evanilson'ın fiziksel etkisini sınırlamak ve Marcus Tavernier ile Rayan'a hızlı hücumlarda alan bırakmamak.

Takım haberleri ve kadrolar

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'da bu maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takım haberlerinin başlama saatine yakın güncellenmesi bekleniyor.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı AC Milan'ın kadrosuna ilişkin ayrıntılar da henüz doğrulanmadı. Kulüp maç öncesinde bilgi paylaştıkça oyuncuların durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Form durumu

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son olarak Premier League'de Sunderland'ı 2-0, ondan önce de Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı 3-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgilerini ligde kendisini 5-1 mağlup eden Chelsea ve 1-0 yenen Liverpool karşısında aldı. Rose'un ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Avrupa'daki formu ise lig performansından belirgin biçimde daha iyi.

Milan, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Serie A'da Atalanta'yı 3-2 yendi; öncesinde ise Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bu seride Sassuolo ile 1-1 berabere kalıp Lecce'yi 3-0 yendi. Tek yenilgisini Avrupa'da Benfica karşısında 2-0'lık skorla aldı. Amorim'in ekibi bu beş maçta 10 gol attı, beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Club Friendlies AFC Bournemouth BOU 1 AC Milan MIL 2 MS 1 Attığı Gol 2 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

Kayıtlara göre iki kulüp yalnızca bir kez karşılaştı. Eylül 2016'da Vitality Stadium'da oynanan hazırlık maçını AC Milan 2-1 kazandı. Aralarındaki tek maç bu olduğu için geçmiş karşılaşmalardan çıkarılabilecek sonuçlar sınırlı. Bu Avrupa Ligi maçı, iki takım arasında ileride oluşabilecek rekabetin seyrini büyük ölçüde belirleyecek.