Marco Rose, Bournemouthlu oyuncularına, yedi kez Avrupa şampiyonu olan AC Milan'ı Vitality Stadyumu'ndaki tarihi gecede bozguna uğratmalarının ardından ayaklarının yere basması çağrısında bulundu. Bournemouth, Avrupa Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürürken Ruben Amorim de kalecisinin vahim disiplin hatasından yakındı.

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Erken penaltılar ve Maignan'ın çılgınlığı Milan'a pahalıya mal oldu

Koni De Winter'ın elle oynamasının ardından Justin Kluivert'ın sekizinci dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle Bournemouth neredeyse anında üstünlüğü ele geçirdi. Yarım saat dolmadan hemen önce ise konuk ekip için işler hızla kötüye gitti. Kaleci Mike Maignan doğrudan kırmızı kart gördü. Köşe vuruşu sırasında Tyler Adams'ın yüzünü iten Maignan'ın bu hareketinin ardından Marcus Tavernier, penaltıdan ev sahibi ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Amine Adli, 84. dakikada attığı serbest vuruş golüyle kusursuz bir akşamı noktaladı ve 3-0'lık galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Bournemouth, Avrupa Ligi'nde üç maçta üç galibiyet alarak kusursuz serisini sürdürdü. Rose'un başarılı ekibi, 1973'ten bu yana büyük bir kıta turnuvasındaki ilk üç maçını kazanan ilk İngiliz kulübü oldu.

Rose, Bournemouth'un acımasız oyununu övdü

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Rose, Milan 10 kişi kalmadan önce de üstün oynadıklarını belirterek takımının bitmek bilmeyen temposunu övdü. Teknik direktör, Bournemouth'un güçlü rakibini etkisiz hâle getirme biçiminden büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Rose, son düdüğün ardından “Bizim için büyük bir geceydi. Kulüp ve taraftarlarımız adına mutluyum,” dedi. “Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. Bugün ilk dakikadan son dakikaya kadar yaptıkları harikaydı, iyi bir maç oynadık.

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“11'e 11 oynarken de iyi başladık, onlara baskı yaptık, toplar kazandık, fırsatlar yarattık ve penaltıyı aldık. Sonra elbette kırmızı kart oyunu etkiledi, bir kişi fazla oynadık.

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“Ama bazen böyle durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz ise onları boğduk, onlara hiçbir fırsat vermedik ve bu gerçekten çok iyi. Oyuncularımızı da yaklaşımımızı da seviyorum.”

Amorim kaybedilen maça üzülürken Rose temkinli konuştu

Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmasının ardından İngiltere'de ilk kez teknik direktör olarak görev yapan Amorim için dönüş kötü geçti. Serie A'ya yenilgisiz başlamasına rağmen Milan, Avrupa'daki üç maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

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Amorim, “Performans hakkında konuşmak zor, 27. dakikadan sonra maç diye bir şey kalmadı,” dedi. “Hatalarımız üzerinde çalışmalı ve maçın gidişatını değiştirebilmek için sahada her zaman 11 oyuncu bulundurmalıyız. Bizim için zor bir geceydi; bir oyuncumuz atıldı, Ruben [Loftus-Cheek] de devre arasında bir şey hissetti. Maça dahil olacak zamanı bulamadık. İlk korner, penaltı, kırmızı kart... Kendi maçımızı bitirdik.”

Rose ise coşkulu atmosfere rağmen turnuvada ileri turlara gitme ihtimali hakkında konuşmak istemedi. “Mütevazı kalacağız,” dedi. “İyi olduğumuzu biliyoruz. Kadromuzun tamamı elimizdeyse herkesle, her yerde mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Ama önümüzde çok fazla maç var. Bu çok zorlayıcı, o yüzden bana nisanda tekrar sorun. Hâlâ doğru yönde ilerliyoruz ama hiçbir şekilde rehavete kapılmamalıyız. Kapılırsak başımız derde girer. Bunu tekrar tekrar kanıtlamalıyız.”

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Maç sonrasında iki yedek kulübesi arasında yaşanan küçük gerginliğe de değinen Rose, endişeleri giderdi: “Sahaya çıktığım için göremedim. Herkes maç kazanmak ve mücadele etmek istiyor. Maç sırasında da duygular yoğundu ama herkes el sıkıştı. Her şey yolunda.”

Milan, Serie A'da kendini affettirmek istiyor





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Milan, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürme umuduyla yalnızca üç gün sonra Udinese ile oynayacağı maç öncesinde hızla toparlanmak zorunda. İtalyan devi, Avrupa'daki endişe verici formuna çözüm ararken Loftus-Cheek'in sağlık durumunu da değerlendirecek.

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Maignan'ın takıma pahalıya mal olan kırmızı kartının ardından kaleciyle konuşup konuşmadığı sorulan Amorim net konuştu. Milan'ın teknik direktörü, “Şu anda oyuncularla konuşmuyorum, her şey hâlâ çok yeni,” dedi. “Bunu düşünmek için fazla zamanımız yok. [Üç] gün sonra Udinese deplasmanında oynayacağız. Daha iyisini yapabiliriz. Sahada 11 oyuncuya ihtiyacımız var.”