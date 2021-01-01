Aaron Boupendza: En büyük hayalim Barcelona’da oynamak

Atakaş Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Lionel Messi hayranı olduğunu bir gün Barcelona'da forma giymek istediğini açıkladı.

Süper Lig’de bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve gol krallığında zirvede yer alan Aaron Boupendza, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.



Fanatik gazetesine konuşan Gabonlu santrfor, ilk olarak Atakaş Hatayspor’a transfer sürecine değindi. Galatasaray'ın eski oyuncusu Mario Lemina’nın bu süreçte etkin olduğunu belirten yıldız futbolcu, “Galatasaray’dan arkadaşım Mario Lemina üzerinden iletişim kurdular. Lemina’dan dolayı Türk futbolunu ve çok önemli oyuncuların burada oynadıklarını biliyordum. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Fiziksel anlamda çok zor bir lig ve her sezon kaliteli yıldızlar geliyor" dedi.

“Bu kadar çok gol atacağımı tahmin etmiyordum”



Gol atmanın kendisini iyi hissettirdiğini belirten Boupendza, “Bu kadar çok gol atacağımı hayal etmiyordum. Tabii ki bir forvet olarak gol atmak beni çok mutlu ediyor ama bunu takım arkadaşlarım sayesinde başarıyorum. Gollerimin 12’sini son 8 maçta attım. Takım uyumu, ligi ve rakipleri daha iyi tanımam, hocamızın planlarına sadık kalmamız da bana çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Mesut Özil ile birlikte oynamak isterdim”



Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan 24 yaşındaki futbolcu, “Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut’un buraya gelmesi bile, Süper Lig’in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye’de oynama isteği uyandırıyor” sözlerini sarf etti.

“Lionel Messi hayranıyım”



İdollerinin Luis Suarez, Karim Benzema ve Neymar olduğunu dile getiren golcü oyuncu, “Stilim, daha çok Benzema’ya benziyor. Barcelona’yı tutuyorum. Benim gibi sol ayaklı olduğu için de Messi hayranıyım. Kariyerimde her zaman başarılı olmak istiyorum. Gerçekleşmesinin zor olduğunun farkındayım ama en büyük hayalim, bir gün Barcelona’da oynamak” diye konuştu.



Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili görüş bildiren Gabonlu sol ayak, “Hatay’da mutluyum ve burada karar kulübüme ait. Ancak Süper Lig’in büyük takımlarında oynayacak kapasiteye de sahibim. Kendime de güveniyorum. Eğer bir takım beni ister ve kulübüm de izin verirse, elbette bu şansımı kullanmak isterim” dedi.