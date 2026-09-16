Boulahrouz, Sunderland - AZ maçının ardından alarm zillerini çaldı: "Eğer Hollanda Milli Takımı'na gitmek istiyorsa..."

Khalid Boulahrouz, AZ'nin Sunderland'a karşı oynadığı Avrupa Ligi açılış maçında (1-0 mağlubiyet) daha fazlasını çıkarabileceğini düşünüyor. Alkmaar ekibi fazlasıyla pozisyon buldu, ancak gol atmayı başaramadı. Bu konuda Mexx Meerdink'in de payı vardı.

Karşılaşmanın bitimine on dakika kala forvet, takımına beraberliği getirecek çok büyük bir fırsat yakaladı ancak çok fazla bekledi ve topu Robin Roefs'un uzattığı bacağına nişanladı. Bu da Boulahrouz'u hayal kırıklığına uğrattı. Boulahrouz, Ziggo Sport stüdyosunda AZ'nin yakaladığı tüm fırsatlar için, “Bu seviyede bunlardan en az birinin gol olması gerekir” dedi.

“Meerdink'in bu pozisyonu... Vuruş çok zayıf, yerden. Eğer acımasızsan, onu doğrudan ağların tavanına çakarsın. Theo'nun (Janssen, ed.) da haklı olarak söylediği gibi: Forvetsen bir bitirici olmalısın. Hele ki Hollanda Milli Takımı'na gitmek istiyorsa. O zaman bunlar, kendini ayırt edebileceğin fırsatlardır.”

“Bir kez daha ertelemek, bir kez kontrol etmek, bununla birlikte kendini tam doğru pozisyona da sokamamış oluyorsun. Bu yüzden topa artık istediğin gibi vuramıyorsun. Bu, yüzde yüzlük bir fırsatı boşa harcamaktır”, diyen sinirli Boulahrouz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar onun kurtulması gereken şeyler. Maçın geneline baktığımızda fazla özensizdi, bağlantı oyuncusu olarak iyi değildi... Ve eline geçen fırsatları da gole çevirmelisin.”

Meerdink de kendisinin daha iyi olması gerektiğini düşünüyor. “Bence bazı anlarda topu biraz fazla basit kaybettim ama iyi anlarım da oldu. Geliştirmem gereken nokta, bunu sürekli yapmaya devam etmem”, diyen Meerdink, Ziggo stüdyosundaki analistlerle aynı fikirde. “Son bölümdeki o topu içeri çakmam gerekiyor. Düşünmeden, doğrudan ayak üstüyle. Ceza sahası içinde ölümcül olmam, olmaya başlamam gerekiyor.”

Meerdink kendi hatasının farkında olsa da Theo Janssen daha sonra röportajına oldukça eleştirel yaklaştı. “İlginç. Hâlâ oldukça fena olmayan bir maç oynadığını düşünüyor. Oldukça memnun. Ona bu maçı bir kez daha sakin şekilde izlemesini tavsiye ederim, çünkü mesele; forvet olarak ölümcül olman gereken ve takımına biraz sakinlik kazandırmak için güçlü olman gereken bazı anlar. O birkaç an yetmez dostum”, diyerek son derece sert konuştu.

“Çok keyifli bir futbolcu, teknik olarak rafine, iyi bir oyuncu olmak için tüm koşullara sahip. Sadece o açlığı eksik. Bunun için her şeyi yapmalısın. Her zaman her şeyini vermeli ve bazen onda bunu biraz eksik görüyorum. Çok fazla potansiyeli var ama bundan her şeyi çıkaramıyor”, diyerek sözlerini noktaladı Janssen.