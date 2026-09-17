Khalid Boulahrouz, AZ'nin Sunderland'a karşı oynadığı Avrupa Ligi açılış maçında (1-0 mağlubiyet) daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor. Alkmaar ekibi fazlasıyla pozisyon buldu, ancak gol atmayı başaramadı. Mexx Meerdink de bunda pay sahibiydi.

Forvet, maçın bitimine on dakika kala takımına beraberliği getirecek çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak çok fazla bekledi ve topu Robin Roefs'un uzattığı bacağına nişanladı. Bu da Boulahrouz'u hayal kırıklığına uğrattı. Boulahrouz, Ziggo Sport stüdyosunda AZ'nin bulduğu tüm fırsatlarla ilgili olarak, “Bu seviyede bunlardan en az birinin gol olması gerekir” dedi.

“Meerdink'in bu pozisyonu... Vuruş fazla zayıf, top yere yakın gidiyor. Eğer acımasızsan, onu doğrudan ağların tavanına çakarsın. Theo (Janssen, ed.) haklı olarak söyledi: Forvet olarak bir bitirici olmalısın. Hele bir de Hollanda Milli Takımı'na gitmek istiyorsa. O zaman bunlar, kendini farklı kılabileceğin fırsatlardır.”

“Bir kez daha geciktirmek, bir dokunuş daha yapmak, bununla kendini tam anlamıyla doğru pozisyona sokamıyorsun. Bu yüzden de topa istediğin gibi vuramıyorsun. Bu, yüzde yüzlük bir fırsatı boşa harcamaktır” diyen Boulahrouz oldukça öfkeliydi. “Bunlar onun kurtulması gereken şeyler. Maçın geneline baktığında fazla dağınıktı, bağlantı oyuncusu olarak iyi değildi... Ve eline geçen fırsatları değerlendirmek zorundasın.”

Meerdink de kendisinin daha iyi olması gerektiğini düşünüyor. “Bence bazı anlarda topu hâlâ biraz fazla kolay kaybettim ama iyi anlarım da vardı. Geliştirmem gereken nokta, bunu sürekli yapmaya devam etmem” dedi Meerdink ve Ziggo stüdyosundaki yorumculara da katıldı. “Son andaki o topu içeri çakmam gerekiyor. Düşünmeden, doğrudan ayağın üstüyle. Ceza sahası içinde ölümcül olmalıyım, olacağım.”

Meerdink suçun farkında olsa da Theo Janssen daha sonra verdiği röportaja oldukça eleştirel yaklaştı. “İlginç. Hâlâ oldukça iyi bir maç oynadığını düşünüyor. Oldukça memnun. Ben ona bu maçı bir kez daha sakin şekilde izlemesini tavsiye ederim, çünkü mesele forvet olarak ölümcül olman gereken ve takımına biraz nefes aldırmak için güçlü olman gereken birkaç an. O birkaç an yetmez dostum” diyerek Janssen son derece sert konuştu.

“Çok iyi bir futbolcu, teknik olarak zarif, iyi bir oyuncu olmak için gereken tüm özelliklere sahip. Sadece o açlığı eksik. Bunun için her şeyi yapmalısın. Her zaman her şeyini ortaya koymalı ve ben bunu onda bazen biraz eksik görüyorum. Çok fazla potansiyeli var ama bunun tamamını sahaya yansıtamıyor” diyerek Janssen sözlerini noktaladı.