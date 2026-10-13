Eski Hollanda milli oyuncusu Khalid Boulahrouz, Frenkie de Jong'u Barcelona'nın ilk 11'inde yerini geri kazanmanın zorluğuna karşı uyardı. Orta sahadaki bir mevki için Pedri ile beklenen rekabete dikkat çeken Boulahrouz, teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda Rodri'nin yerine dokunulamayacağını vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Boulahrouz, de Jong'un sahalara dönüşünün Barcelona'da ilk 11'deki yerini mutlaka geri alacağı anlamına gelmediğini düşünüyor. Rodri'nin gelişi Katalan ekibinin orta sahasındaki rekabetin görüntüsünü değiştirdi ve bu durum Hollandalı futbolcuyu sakatlığından önceki döneme kıyasla çok daha büyük bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor.

Boulahrouz, Rodri'nin Hansi Flick'in planlarından çıkarılamayacağını vurgulayarak "Zigo Sport" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Rodri orada olduğu sürece, bu mevkinin ona ait kalacağını düşünüyorum. Tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve şu anda dünyanın en iyi ön libero oyuncusu. Topları kesiyor, hücuma katkı veriyor ve anında etki bırakıyor. Bu rol için en iyi seçenek o."

Rodri'nin savunmanın önünde yer alması ve Dani Olmo ya da Fermin Lopez'in genellikle orta sahanın daha ileri mevkilerini elinde tutmasıyla birlikte Frenkie, orta sahada kalan tek yer için doğrudan Pedri ile rekabet etmek zorunda kalacak.

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Boulahrouz gülerek, "Pedri ile Frenkie arasında çetin bir mücadele olacak" dedi ve şöyle ekledi: "İkisi de harika oyuncular. Benim açımdan, Frenkie'yi oynarken izlemekten elbette keyif alıyorum. Yine de ikisi farklı oyuncular. Oyun kuruluşuna başlarken Frenkie genellikle takım arkadaşlarının ilk tercihi oluyor ve topla ya da topsuz, takım için önemli bir oyuncu."

Eski Hollanda milli oyuncusu, futbolcular arasındaki farkları şöyle açıkladı: "Pedri biraz daha fazla hücum oyuncularına doğru ilerlemeye odaklanıyor; orta saha ile hücum arasında bağlantı halkası rolünü üstleniyor. Frenkie ise daha çok bir bağlantı oyuncusu ve arkadan oyun kuruluşuna başlarken takım arkadaşlarının aradığı ilk oyuncu."

Oyuncular arasında beklenen rekabete rağmen Boulahrouz, Alman teknik direktörün orta sahada bu üçlüye birlikte güvenmesine imkân verecek taktik bir çözüm bulunabileceği olasılığını dışlamadı ve "Üçlü olarak da son derece iyi oynayabileceklerini düşünüyorum" dedi.

Barcelona ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Frenkie, Dünya Kupası sırasında yaşadığı diz sakatlığından iyileşme sürecinin son aşamasını geçiriyor.

Önündeki yeni meydan okuma ise, içinde Marc Bernal ve Gavi'nin de bulunduğu bir orta sahada yerini geri almayı hak ettiğine Flick'i ikna etmek olacak.

Aynı zamanda, Alman teknik direktörün de Jong'u stoper mevkiinde kullanma olasılığını bile değerlendirdiğine işaret eden haberler ortaya çıktı.



