Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, 2026 Dünya Kupası 3. Grubunun üçüncü ve son turunda yarın Perşembe sabahı erken saatlerde Haiti ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Wahbi, İskoçya ile oynanan son maçın kadrosunda 4 değişiklik yaptı; ancak ilk iki maçı aynı kadroyla oynamıştı.

Defans hattında İssa Diop'un yerine Radwan Halhal, Nasir Mezraoui'nin yerine Anas Salahuddin yer alırken, orta sahada Ayoub Bouadi'nin yerine Sofyan Amrabat, Ezzedine Ounahi'nin yerine Ayoub El Kaabi forma giyecek.

İkinci turun ardından Fas milli takımı, 4 puanla 3. grupta ikinci sırada yer alırken, Brezilya milli takımı gol farkıyla grubun zirvesinde bulunuyor.

Haiti milli takımı ise puansız olarak grubun son sırasında yer alıyor ve Fas maçının sonucu ne olursa olsun turnuvadan elenmesi kesinleşti.

Fas milli takımının tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bono.

Defans: Ashraf Hakimi, Shadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salahuddin.

Orta saha: Sofyan Amrabat, Nail El-Ainaoui, Bilal El-Khnous.

Forvet: İsmail Sebari, İbrahim Diaz, Ayub El Kaabi.