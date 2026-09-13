Manchester City orta saha oyuncusu Faslı Ayyoub Bouaddi, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte oynayarak ve antrenman yaparak öğrenmeye ve gelişmeye devam etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Genç Faslı orta saha oyuncusu, geçen ayın sonunda Lille'den yaptığı transferin ardından City'deki serüvenine güçlü bir şekilde başlamış; büyük teknik kapasitesi, ayırt edici doğal yeteneği ve yaşının çok ötesindeki olgunluğu sayesinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Bouaddi, yaz transfer döneminde Manchester City'ye katılan ayırt edici orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

Bouaddi, Elliot Anderson ve Enzo Fernandez gibi seçkin oyuncularla her gün birlikte çalışmanın, gelişim ve ilerleme sürecini daha da hızlandıracağını düşünüyor.

Bouaddi, City'nin resmi web sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Tüm oyunculardan öğreneceğim daha çok şey olduğunu biliyorum ve onlardan faydalanmayı umuyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Manchester City'deyim. Yanımda harika bir oyuncu var, Elliot Anderson; dolayısıyla burada yapabileceğim tek şey öğrenmek ve keyif almak."

Ardından ekledi: "Herkesten öğrenebileceğimi düşünüyorum ama elbette özellikle benimle aynı mevkide oynayan oyuncuları takip edeceğim."

Devamında şöyle konuştu: "Elliot Anderson, Kovacic, Enzo Fernandez ve diğer orta saha oyuncuları, hepsi harika oyuncular ve bana çok şey öğretebilecekleri tecrübelere sahipler."

Şöyle sürdürdü: "Yeni bir kulübe geldiğinde, burada olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu ve oynayabileceğin, takıma yardım edebileceğin kaliteyi göstermek istersin."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elliot Anderson'ın yaptığı, benim yaptığım ve bu yaz gelen tüm oyuncuların yaptığı şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Mesele, burada olmayı hak ettiğim kaliteyi göstermek."

Şöyle devam etti: "Burada olmaktan son derece mutluyum ve takıma yardım edebileceğimi, bu şehirdeki bu takım için her şeyi ortaya koyacağımı göstermek istiyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Çocukken futbol izlerken en büyük maçları oynamayı hayal edersin. Bu haftaki maçın, United karşısındaki derbide harika bir mücadele olacağını düşünüyorum ve elbette bu; bizim, taraftarların ve herkes için önemli bir maç."



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