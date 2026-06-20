Bouadi: İskoçya karşısında gücümüzü ve kenetliliğimizi kanıtladık

Parlak performans sergileyen Faslı orta saha oyuncusu Ayub Bouadi, dün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda ülkesinin İskoçya’yı 1-0 mağlup etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Atlas Kaplanları”nın artık dikkatini Haiti ile oynayacakları bir sonraki maça yönelteceğini belirtti.

Faslı “Al-Batal” gazetesinde yer alan açıklamalarında Bouadi şunları söyledi: “Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir karşılaşmaydı, ancak büyük bir kenetlenme sergiledik ve özellikle İskoçya milli takımının son dakikalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı anlarda direnmeyi başardık.”

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Faslı yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü ve kenetlenmiş bir takım olduğumuzu kanıtladık. Şimdi önümüzde bir maç daha var ve tüm dikkatimiz tamamen bu maça odaklanmış durumda.”

Fas milli takımı, önümüzdeki Çarşamba günü saat 23.00’da (GMT) Haiti ile oynayacağı grup aşamasının son maçına hazırlanıyor.

Fas, ilk turda Brezilya ile 1-1 berabere kalmış, ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup etmişti. Bu galibiyet, 1998 Dünya Kupası’nda “Atlas Aslanları”nın aynı takımı 3-0 yenmesini tekrarladı.