Bouadi: Hollanda karşısında gücümüzü gösterdik… Bu tuzağa karşı dikkatli olmalıyız

Faslı orta saha oyuncusu Ayub Bouadi, Salı günü sabahın erken saatlerinde 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hollanda karşısında Atlas Aslanları'nın sergilediği performansı övdü.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (3-2) Hollanda'yı zorlu bir galibiyetle yenerek heyecan verici bir şekilde son 16 turuna yükseldikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda mümkün olan en ileri noktaya ulaşmayı ve dünya şampiyonluğunu hedeflemeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa milli takımında oynamayı reddederek ilk kez Fas kadrosuna çağrılan 18 yaşındaki Bouadi, “Bu performans, yeteneklerimize olan güvenimizde yatan gücümüzü de gösteriyor. Henüz sadece son 32’deyiz” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Finale çıkıp bu kupayı kazanmayı hedefliyorsak önümüzde hâlâ birçok maç var. Henüz o noktaya gelmedik. Biraz kutlama yapıp ardından mükemmel oyunculara sahip, son derece güçlü Kanada milli takımıyla oynayacağımız maça odaklanacağız. Önemli olan tek bir maçta iyi olmak değil, istikrarlı olmak ve şampiyonluklar kazanmaktır.”

Bu bağlamda, Fas’ın beraberlik golünü atan İssa Diop, hızlı bir şekilde gerçeklere dönüp konsantre olma çağrısında bulundu ve maçın ardından karışık röportaj alanında şunları söyledi: "Çok mutluyuz, ancak bu sevinç uzun sürmeyecek çünkü sonuçta bu sadece 32'li turdaki bir maçtı. Şimdi çok yakın bir zamanda Kanada ile oynayacağımız bir maç bizi bekliyor ve bu son derece önemli karşılaşmaya iyi hazırlanacağız."