Bouadi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kendisine gösterdiği ilgiye ilişkin yorumda bulundu

Fas milli takımının orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi, Fransız kulübü Lille'in orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Fas'ın Brezilya ile oynadığı maçta (1-1) sergilediği olağanüstü performansın ardından Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgi odağı haline geldi. 18 yaşındaki genç yeteneğe İngiliz ve Avrupalı kulüplerin ilgisi artarken, Bouadi'nin Lille'in bir sonraki büyük transferi olması bekleniyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesine yaptığı açıklamada Bouadi, bazı kulüplerin kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, ancak şu anda tüm dikkatinin Dünya Kupası'na odaklandığını vurguladı ve geleceğini düşünmeden önce Fas milli takımıyla en iyi sonuçları elde etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Son aylarda bu yetenekli oyuncunun adı, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Real Madrid dahil olmak üzere Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki büyük kulüplerle anıldı. Bu arada Lille, oyuncunun Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından yükselen piyasa değerinden yararlanmaya çalışıyor.

Bouadi, Fas'ın Brezilya ile oynadığı ilk maçta olağanüstü bir performans sergiledi. 18 yaşında olmasına rağmen taktiksel olgunluk ve yüksek teknik yetenekler sergiledi. Bu da onu, dünya futbolunun en önemli yükselen yeteneklerinden biri olarak gören Avrupalı teknik direktörlerin ve scoutların dikkatini çekti.