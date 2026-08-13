İngiliz ekibi Manchester City yönetimi, Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in Suudi Arabistan kulübü Al-Qadsiah'a transferine onay verdi. İlgili tüm taraflar arasında nihai sözlü anlaşmaya varılmasının ardından bu transfer, mevcut yaz döneminin en büyük anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri konusunda uzman, güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun doğruladığına göre, İngiliz kulüp oyuncudan vazgeçme karşılığında yaklaşık 61 milyon euro civarında bir bedel almaya razı oldu. İki kulübün yönetimi ise nihai imzaların tamamlanması ve transferin önümüzdeki saatlerde resmen açıklanması amacıyla resmi belgeleri şimdiden takas etmeye başladı.

Fabrizio Romano, "X" sitesindeki sayfası aracılığıyla, Reijnders'in bugün takımının antrenmanlarına katılmadığını belirtti. Bu, transfer işlemlerinin bitmesine az kaldığına dair açık bir işaret olup oyuncu, Al-Qadsiah'ın kadrosuna katılmak ve rutin sağlık kontrolünden geçmek üzere Suudi Arabistan Krallığı'na gitmek için yeşil ışığı bekliyor.

Bu transfer, mevcut transfer piyasasındaki en dikkat çekici hamlelerden biri sayılıyor. Bunun nedeni yalnızca oyuncunun teknik ağırlığını yansıtan yüksek mali değeri değil, aynı zamanda Suudi kulüplerinin büyük Avrupa liglerinden birinci sınıf yıldızları çekmeyi sürdürdüğünü teyit etmesidir.

Reijnders, Manchester City'ye orta sahanın önemli dayanaklarından biri olarak katılmış ve birçok kulübün ilgi odağı haline gelmesini sağlayan dikkat çekici performanslar sergilemişti. Ancak Al-Qadsiah'ın sunduğu cazip teklif ve kulübün yürüttüğü hırslı sportif proje, oyuncunun Suudi Roshn Ligi'ne geçiş kararını belirledi.

Reijnders'in gelişinin, önümüzdeki sezon üst sıralar için güçlü bir şekilde mücadele etmeyi ve fark yaratabilecek dünya çapında isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Al-Qadsiah'ın kadrosuna büyük bir teknik katkı sağlaması bekleniyor.

Uygun alternatif: Ayyoub Bouaddi

Diğer taraftan Etihad Stadyumu yönetimi, Hollandalının ayrılığıyla oluşması beklenen boşluğun ardından orta sahayı onarmak için alternatif bir plan çizmeye başladı.

Reijnders'in Milan'dan gelişinin üzerinden yalnızca 12 ay geçmiş olmasına rağmen, teknik verimi City yönetiminin beklentilerine ulaşamadı ve karar vericileri, sürekliliğini garanti edecek bir seviyede ikna etmeyi başaramadı.

Bu nedenle Citizens, Fransız kulübü Lille'in cevheri, geleceği parlak Faslı Ayyoub Bouaddi'yi onun yerine getirilecek adayların başına yerleştirirken, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Arjantinli Enzo Fernández seçeneğini de müzakere masasında güçlü bir şekilde açık tutuyor.