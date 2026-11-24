Ayyoub Bouaddi, Şampiyonlar Ligi tarihinde özel anlara imza atan isimler arasına girdi. Manchester City'nin genç oyuncusu, Napoli karşısında İngiliz ekibinin formasıyla ilk golünü attı ve 2-2 sona eren gecede Fas adına tarihi bir rekora ulaştı.

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19 yaş 53 günlük Bouaddi, bugün salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan maçta İtalyan ekibinin öne geçmesinin ardından Manchester City'nin beraberlik golünü attı. Bu golle ev sahibi ekibi yeniden maça ortak eden genç oyuncu, takımına galibiyet için mücadele etme şansı tanıdı.

Gol 67. dakikada geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Jérémy Doku, pası Bouaddi'ye aktardı. Faslı oyuncu sol ayağıyla yaptığı direkt vuruşla topu ağlara gönderdi, kaleci Vanja Milinković-Savić ise buna engel olamadı.

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Bu gol, Bouaddi'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Gol, yalnızca Manchester City formasıyla attığı ilk gol olmakla kalmadı, aynı zamanda profesyonel kariyerinde A takım seviyesinde kaydettiği ilk gol oldu. Böylece genç oyuncu, Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birinde gol imzasını attı.

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Fransız "Stats Foot" hesabının istatistiğine göre Bouaddi, 19 yaş 53 günlükken fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Faslı oyuncu oldu. Böylece kariyerine yeni bir başarı ekleyen genç yıldız, adını kıta turnuvasında gol atan Faslı oyuncuların kayıtlarına yazdırdı.

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Oyuncunun etkisi golle sınırlı kalmadı. Maçın tamamında sahada kalarak 90 dakika oynayan Bouaddi, "Sofascore" sitesinden 7,9 reyting aldı. Bu not, savunmadaki görevini takımının hücum kuruluşuna yaptığı katkıyla birleştirmeyi başaran oyuncunun karşılaşma boyunca ortaya koyduğu performansı yansıtıyor.

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Pas istatistiklerinde Bouaddi, 53 pasın 45'ini takım arkadaşlarına ulaştırarak %85 isabet oranı yakaladı. Napoli yarı sahasında denediği 38 pasın 31'inde başarılı olan genç oyuncu, kendi yarı sahasında ise 15 pasın 14'ünü doğru adrese gönderdi. Uzun paslarda da tek denemeyle %100 isabet oranına ulaştı.

Oyuncu maç boyunca bir kilit pas verdi ve paslarından gelen beklenen gol değeri 0,08 oldu. Buna karşın asist yapamadı ve denediği iki ortadan hiçbirini isabetli gönderemedi. Baskı altında topla oynama becerisini de gösteren Bouaddi, bir pozisyonda Lang'in önünde topu geri kazandı ve ardından onu geçmeye çalıştı. Bu girişim, Olivera'nın müdahalesi ve faul kararıyla sonuçlandı.

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Bu performansla genç Faslı yıldız, karşılaşma 2-2 sona ermesine rağmen önemli bir Avrupa gecesinde varlığını kanıtladı ve Manchester City taraftarlarına gelişimini takip etmeleri için bir neden daha verdi.

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