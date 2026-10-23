Manchester City'nin 18 yaşındaki yeteneği Ayyoub Bouaddi, futboldaki ilham kaynağını açıkladı ve çocukluğunda her gün Barcelona'nın eski yıldızı Andrés Iniesta'nın çalım videolarını YouTube üzerinden aradığını vurguladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Bouaddi, Andrés Iniesta'nın çalımlarını YouTube üzerinden arayarak büyüdü. Zira Fransız orta saha oyuncusu, futbol kariyerinin başında günlerini Barcelona'nın eski yıldızının videolarını izleyerek geçiriyordu.

Bouaddi'nin, Iniesta'nın futbolu anlama biçiminden etkilenmesi için onlarca tam maç izlemesine gerek yoktu; videolarının derlemeleri hem kendi hafızasında hem de bir neslin hafızasında kalıcı bir iz bırakmaya yetiyordu.

Manchester City'nin yeteneği, kulübe ait özel bir podcast'teki konukluğu sırasında bunu itiraf etti ve kendine has bir futbol zevkine sahip olduğuna işaret etti.

Bouaddi, masum bir gülümsemeyle şöyle konuştu: "İzlediğim bir oyuncu seçmem gerekseydi, Andrés Iniesta'yı seçerdim. Ondan çok maç izlemedim ama izlediklerim muhteşemdi. YouTube'daki video derlemeleri neslinde büyüdüm ve çocukken her gün Iniesta'nın çalım videolarını arardım."

Bouaddi, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda, özellikle de Fas'ın Brezilya'ya karşı oynadığı açılış maçında kendini dünya sahnesine kabul ettirdi.

Henüz 18 yaşını geçmemiş olan oyuncu, orta sahaya tam hâkimiyetin nasıl sağlanacağına dair bir ders verdi; maçın temposunu kontrol etti, kendisinden çok daha tecrübeli oyuncuların önüne geçti ve olağanüstü teknik beceriler sergiledi.

Bouaddi'nin Iniesta'ya duyduğu hayranlık geçici bir ayrıntı değil; zira eski İspanyol yıldızın en belirgin özelliklerinden biri, en zor teknik becerileri kolaymış gibi gösterebilme kabiliyetiydi. Topa hâkim olup onu uygun alanlara yönlendirmekten, dar alanlarda dönüp oyunun temposunu değiştirmeye, topu ayaklarının arasından geçirip ters yöne hamle yaptığı meşhur çalımlarına kadar Iniesta, olağanüstü yetenekler gösterdi.

Aralarındaki farklar göz önünde bulundurulduğunda, Faslı yıldız da kendi payına Iniesta'ya özgü bu teknik kalitenin izlerini taşıyor.

Manchester City, Bouaddi'nin Dünya Kupası'nda gösterdiği potansiyele büyük ölçüde ikna oldu ve diğer büyük Avrupa kulüplerinin önüne geçerek onunla anlaşmak için yaklaşık 100 milyon euro ödedi.

Bununla birlikte, Faslı oyuncu dikkatleri daha Lille'deki tecrübesi sırasında çekmeye başlamıştı; 16 yaş ve üç günlükken bir maça çıkarak erkekler düzeyinde bir Avrupa kulüp turnuvasında oynayan en genç oyuncu olmuştu.

Ardından Bouaddi, 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında parladı ve takımının 1-0'lık galibiyetine belirleyici biçimde katkı sağladı; Camavinga, Tchouaméni, Valverde ve Bellingham gibi oyuncuların yer aldığı, daha sonra Modric ve Güler'in de dahil olduğu bir orta sahada doksan dakikanın tamamını oynadı.

Yine de, Bouaddi'nin çocukluğunda aradığı Iniesta videoları ile onu İspanyol orta sahasının en önemli isimlerinden bazılarına bağlayan güncel kıyaslamalar arasındaki mesafe hâlâ son derece uzun.

Oyuncunun hâlâ kendi futbol kimliğini inşa etmesi ve yeteneğini en yüksek rekabet seviyesinde aynı düzeyde sürekli olarak ortaya koyabildiğini kanıtlaması gerekiyor.