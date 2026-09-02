Bouaddi'nin rekor transferiyle Lille, transfer piyasasındaki mali tarihini yeniden yazıyor

Faslı Ayoub Bouaddi, Fransız ekibi Lille'in son yıllarda oyuncu satışından büyük gelir elde etmesine katkı sağladı.

Bouaddi'yi Manchester City'ye satan Fransız kulübü, tarihindeki en pahalı satış transferini gerçekleştirdi (100 milyon euro). 2021 yılından bu yana Lille, 400 milyon euronun üzerinde değere sahip oyuncuları sattı.

"AS" gazetesi, 2021 yılında Lille'in Paris Saint-Germain'i geride bırakarak Fransa Ligi şampiyonluğunu kazanmasıyla tarih yazdığını, o günden bu yana Fransa'nın kuzeyinde yer alan kulübün yüksek değere sahip oyuncular için birçok satış transferi gerçekleştirdiğini yazdı.

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Fransız kulübünün en pahalı beş satış transferinin değeri 250 milyon euroyu aştı. Ayoub Bouaddi'nin geçtiğimiz günlerde Manchester City'ye satılmasıyla bu rakam 350 milyon euroya ulaştı.

Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansı Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekti, ancak sonunda transferi kazanan City oldu.

Bouaddi, Lille'in banka hesabına milyonlarca euro getiren tek oyuncu değildi; Matias Fernandez-Pardo, 59 milyon euro karşılığında Newcastle'a katıldı.

İspanyol ve İtalyan kökenli 21 yaşındaki forvet oyuncusu, Belçika milli takımı oyuncusudur. Bu transferle birlikte, 2021'de lig şampiyonluğunu kazanmasından bu yana Lille oyuncularının toplam satış tutarı 400 milyon euroya ulaştı.

2021 yılından bu yana Lille kulübü her satış transferini akıllıca müzakere etti. Fransız kulübüne büyük bir meblağ getiren ilk isim Victor Osimhen oldu; Napoli, Nijeryalı forveti kadrosuna katmak için 79 milyon euro ödedi.

Lille'den ayrılan sonraki oyuncular Onana ve Botman oldu; her ikisi de Premier Lig'e yöneldi. Everton, orta saha oyuncusuyla 39 milyon euro karşılığında anlaşırken, Botman 37 milyon euro karşılığında Newcastle'a katıldı.

2024 yazında en çok konuşulan isim Leny Yoro oldu. Fransız stoper, Avrupa'nın en büyük kulüpleri tarafından yoğun şekilde talep ediliyordu.

Manchester United ve Real Madrid onu kadrolarına katmak için güçlü teklifler sundu, ancak sonunda Lille kulübünün istediği 62 milyon euroyu İngiliz kulübü ödedi.

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Takımın son büyük satışı geçtiğimiz yaz gerçekleşti. Chevalier, 2024/25 sezonunda 11 maçta kalesini gole kapatarak Paris Saint-Germain'in dikkatini çekti.

Donnarumma'nın ayrılmasıyla Parisliler, kaleciyle 40 milyon euro karşılığında transfer anlaşmasını tamamladı.

Lille, Paris Saint-Germain'in ardından Fransa'da en çok satış yapan ikinci kulüp olmasına rağmen, Avrupa'da en çok satış yapan kulüplerin zirvesinden hâlâ uzak.

En yüksek satış rakamlarına ulaşmak için birçok Fransız kulübü rekabet ediyor; Monaco ve Rennes, sırasıyla 248 milyon euro ve 239 milyon euroluk satışlarla hemen ardından geliyor.

Fransa dışında Premier Lig hâkimiyet kuruyor. "Büyük Altılı" dışında Bournemouth'un satışları Lille'in satışlarının iki katına ulaşıyor.

Almanya'da ise 426 milyon euroluk satışla Leipzig listenin başında yer alıyor. Atalanta'nın satışları 2021 yılından bu yana 311 milyon euroya ulaştı; İspanya'da ise Real Sociedad, 233 milyon euro değerinde oyuncu sattı.