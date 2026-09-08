Bouaddi'nin ilk gecesi: Faslı oyuncu, Porto karşısında Manchester City'nin ilk 11'inde

Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, bugün salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Dragao Stadı'nda Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşmaya hazırlanan takımının kadrosunu açıkladı.

Manchester City, Porto ile oynayacağı bu beklenen maç öncesinde, geçtiğimiz cumartesi günü Coventry'yi mağlup eden ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Karşılaşmaya damga vuran gelişme ise, genç Faslı Ayoub Bouaddi'nin Manchester City forması altında ilk kez ilk 11'de yer alması oldu. Bouaddi, yedek kulübesine oturan Elliot Anderson'ın yerine sahaya çıktı.

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Kadroda ayrıca Maresca'nın, yedek kulübesine geçen Iliman Ndiaye yerine Phil Foden'i tercih ettiği görüldü. Üçüncü değişiklik ise sağ bek mevkiinde yaşandı; Abdukodir Khusanov'un yerine Matheus Nunes ilk 11'e döndü.

Orta sahada ise Enzo Fernandez, Chelsea'den 125 milyon sterlin karşılığında gerçekleştirdiği rekor transferin ardından üst üste ikinci maçına çıkıyor. Yeni transfer Alan ise yedek kulübesinde yer alıyor.

İşte Manchester City'nin ilk 11'i:

Donnarumma - Nunes - Dias - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Şarki - Foden - Haaland - Simeone.

Porto'nun ilk 11'i ise şöyle:

Costa - Varela - Perez - Kivör - Alberto Costa - Rosario - Fernandez - Vega - Gomez - Silva - Pepe.