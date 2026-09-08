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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Bouaddi'nin ilk gecesi: Faslı oyuncu, Porto karşısında Manchester City'nin ilk 11'inde

A. Bouaddi
FC Porto - M.City
FC Porto
M.City
Şampiyonlar Ligi
Fas
Portekiz
İngiltere

Bouadi olayın tam merkezinde

Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, bugün salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Dragao Stadı'nda Portekiz temsilcisi Porto ile karşılaşmaya hazırlanan takımının kadrosunu açıkladı.

Manchester City, Porto ile oynayacağı bu beklenen maç öncesinde, geçtiğimiz cumartesi günü Coventry'yi mağlup eden ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Karşılaşmaya damga vuran gelişme ise, genç Faslı Ayoub Bouaddi'nin Manchester City forması altında ilk kez ilk 11'de yer alması oldu. Bouaddi, yedek kulübesine oturan Elliot Anderson'ın yerine sahaya çıktı.

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Kadroda ayrıca Maresca'nın, yedek kulübesine geçen Iliman Ndiaye yerine Phil Foden'i tercih ettiği görüldü. Üçüncü değişiklik ise sağ bek mevkiinde yaşandı; Abdukodir Khusanov'un yerine Matheus Nunes ilk 11'e döndü.

Şampiyonlar Ligi
FC Porto crest
FC Porto
POR
M.City crest
M.City
MCI

Orta sahada ise Enzo Fernandez, Chelsea'den 125 milyon sterlin karşılığında gerçekleştirdiği rekor transferin ardından üst üste ikinci maçına çıkıyor. Yeni transfer Alan ise yedek kulübesinde yer alıyor.

İşte Manchester City'nin ilk 11'i:

Donnarumma - Nunes - Dias - Gvardiol - Bouaddi - Enzo - Şarki - Foden - Haaland - Simeone.

Porto'nun ilk 11'i ise şöyle:

Costa - Varela - Perez - Kivör - Alberto Costa - Rosario - Fernandez - Vega - Gomez - Silva - Pepe.

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