Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Coventry City ile oynanacak maç için takımının ilk 11'ini açıkladı.
Maresca, Manchester City kadrosuna yeni katılan Senegalli Ilman Ndiaye'yi Antoine Semenyo ve Erling Haaland'ın yanında hücumda ilk 11'e koydu.
Faslı yıldız Ayoub Bouaddi ile Arjantinli Enzo Fernandez ise yedek kulübesinde yer aldı.
Manchester City'nin tam kadrosu şu şekilde oluştu:
Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Rayan Cherki, Semenyo ve Haaland.
Manchester City'nin, İngiltere Premier Lig'de 6 puanla lider konumda bulunduğunu hatırlatalım.
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