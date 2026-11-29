Arsenal karşısındaki heyecanlı beraberlik, Manchester City'nin hanesine bir puan ekleyen zorlu bir mücadeleden ibaret kalmadı. Maç, Premier Lig'in en zorlu karşılaşmalarından birinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, teknik direktörü ve takım arkadaşı Elliot Anderson'dan büyük övgü alan yükselen Faslı yetenek Ayyoub Bouaddi'yi bir kez daha ön plana çıkardı.

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Bouaddi, Manchester City'de bulunmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirirken Enzo Maresca da oyuncunun teknik kapasitesini ve saha dışındaki kişiliğini övmekten geri durmadı. Anderson ise Arsenal ile 2-2 berabere biten karşılaşmada Faslı milli oyuncunun orta sahada dengeyi sağlamadaki rolüne dikkat çekti.

Premier Lig'de haftanın zirve maçında Arsenal karşısında dikkat çekici bir performans sergileyen Faslı milli oyuncu Ayyoub Bouaddi, Manchester City'deki ortamdan çok mutlu olduğunu belirterek kulüp için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini vurguladı.

Bouaddi, mücadelenin zorluğundan söz ederek maçın büyük bir fiziksel efor ve yoğun konsantrasyon gerektirdiğini, ancak oyuncular için önemli bir sınav niteliği taşıyan bu tür zorlu maçlarda forma giymekten keyif aldığını söyledi.

Faslı futbolcu, El Botola sitesinin aktardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "Zor bir maçtı, bizden büyük bir efor ve üst düzey konsantrasyon gerektirdi ama keyif aldım. En büyük maçlarda oynamak istiyoruz."

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Yükselen Faslı yetenek Ayyoub Bouaddi, kulüpte kendini rahat hissettiğini de gizlemedi ve takım arkadaşlarından ile teknik ekipten gördüğü desteği övdü. Bu desteğin uyum sağlamasına ve en iyi performansını ortaya koymasına yardımcı olduğunu belirtti.

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Bouaddi sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City'de kendimi çok rahat hissediyorum. Tüm takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor ve bana harika davranıyorlar, teknik ekip de mükemmel. Burada olduğum için mutluyum ve bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum."

Arsenal maçındaki hakem kararlarıyla ilgili tartışmalara ise değinen Bouaddi, pozisyonları izlemeden herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti ve oyuncuların hakem kararları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurguladı.

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Faslı oyuncu, "İzlemedim. Daha sonra bakacağım. Ama bunlar hakemin kararlarıydı ve bizim bunlar üzerinde hiçbir etkimiz yok. Önümüzdeki maçlarda kararların lehimize olmasını ummaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok" diye açıkladı.

Maresca, Bouaddi'ye hayran kaldı: "Aman Tanrım, o çok iyi!"

Öte yandan Enzo Maresca da Ayyoub Bouaddi'nin sergilediği performanslara duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi. İtalyan teknik adam, Faslı oyuncuya yalnızca teknik becerileriyle sınırlı kalmayan, saha dışındaki kişiliğine ve davranışlarına da uzanan dikkat çekici övgüler yağdırdı.

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İtalyan çalıştırıcı, Faslı yetenek hakkındaki sözlerine onun potansiyeline ne kadar hayran kaldığını yansıtan bir ifadeyle başladı: "Aman Tanrım! O iyi, çok iyi."

Maresca'nın övgüleri, Arsenal karşısında etkileyici bir maç çıkaran Bouaddi'nin Manchester City taraftarlarının oylamasıyla maçın oyuncusu seçilmesinin ardından geldi. Bu ödül, oyuncunun karşılaşmada bıraktığı etkiyi bir kez daha teyit etti.

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Ancak İtalyan teknik adamın açıklamalarında dikkat çeken nokta, yalnızca futbol tarafına odaklanmaması oldu. Maresca, oyuncunun kişisel özelliklerinden de söz ederek alçakgönüllülüğünün ve iyi kalpliliğinin karakterindeki ayırt edici bir yön olduğunu belirtti.

Maresca, "Onun en güzel yanı iyi kalpliliği ve alçakgönüllülüğü" dedi. Genç oyuncunun disiplinini ve günlük hayatına yaklaşımını da öven İtalyan çalıştırıcı, "Gençlerin çoğunun yaptığı gibi sürekli telefonuyla meşgul olmuyor" diye ekledi.

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Anderson dengenin sırrını açıkladı ve Bouaddi'nin kalitesini övdü

Faslı milli oyuncunun performansını öven isimler arasına Elliot Anderson da katıldı. Anderson, Bouaddi'nin sahip olduğu teknik kapasiteden söz ederek onun varlığının takımın orta sahada daha fazla denge kurmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Anderson, takımın iyi kolektif performansını orta sahadaki görev dağılımıyla ilişkilendirdi ve merkezde iki ön liberoyla oynamanın takıma ikili mücadelelerde ve savunma görevlerinde ekstra güç kattığını açıkladı.

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Anderson, "Bence işler biraz daha dengeli görünüyor. Bugün merkezde iki ön liberoyla oynadık, bu yüzden orta saha daha dengeli göründü ve bu, ikili mücadelelerde ve benzeri durumlarda ekstra bir yardım oldu" dedi.

Ardından Bouaddi'nin teknik yönüne geçen Anderson, oyuncunun topla oynama konusundaki yüksek kalitesine dikkat çekti ve karşılaşma boyunca tüm oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleyi övdü.

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Anderson sözlerini şöyle tamamladı: "Topla oynama konusunda büyük bir kaliteye sahip bir oyuncu. Bence bugün herkes güçlü bir performans ortaya koydu ve gerçek bir seviye gösterdi."

Böylece Bouaddi, teknik direktörünün ve takım arkadaşının övgüsünü toplayarak Arsenal maçından beraberliğin ötesinde kazanımlarla ayrıldı. Faslı oyuncu, teknik kapasitesi ve sakin kişiliği sayesinde yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.