Bosz'un şampiyonluk korkusu! PSV teknik direktörü, kritik maç öncesi eski rakibi Gio'nun usta bir taktisyen olduğunu kabul etti

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Eredivisie'deki geçmiş şampiyonluk mücadelelerinde Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kendisine kâbuslar yaşattığını itiraf etti. Bosz, pazar günkü kritik lig maçı öncesinde eski takım arkadaşının taktiksel etkisini övdü.

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PSV, toparlanıp lider Feyenoord ile farkı azaltmak istiyor

PSV, pazar günü Philips Stadyumu'nda oynanacak Eredivisie zirve mücadelesine, lider Feyenoord ile arasındaki puan farkını bire indirme hedefiyle çıkacak. Eindhoven ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde FC Porto karşısında aldığı disiplinli oyunla gelen 0-1'lik galibiyetin ardından büyük özgüven kazandı.

Ancak teknik direktör Peter Bosz'un önünde uzun bir eksik listesi var. Jerdy Schouten, Alassane Pléa ve Paul Wanner sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek; orta saha oyuncusu Sven Mijnans ise cezalı.

Kadrodaki bu sorunlara rağmen Bosz, takımının zorlukların üstesinden gelebileceği konusunda iyimser.

Bosz, Van Bronckhorst'un Feyenoord üzerindeki taktik etkisini övdü

Telegraaf'a göre Bosz, Feyenoord'un bu sezon deplasmandaki etkileyici performansını değerlendirirken meslektaşının doğrudan etkisine dikkat çekti. Bosz, “Bir takımda teknik direktörün izini her zaman görebilirdim çünkü takımı o şekillendirir” dedi.

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“Şimdi Feyenoord'da da bunu görüyorum. Deplasman sonuçları inanılmaz; şu ana kadar deplasmandaki bütün maçlarını kazandılar.”

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Bosz, Van Bronckhorst'un iyi hazırlanmış takımını yenmek için oyuncularının üst düzey bir performans sergilemesi gerektiğini kabul etti.

PSV teknik direktörü, Gio ile geçmişteki şampiyonluk yarışını hatırladı

Bosz, Van Bronckhorst'un taktik anlayışının kendisini Eredivisie şampiyonluğundan ettiği önceki bir şampiyonluk yarışını net biçimde hatırladı. Bosz, “On yıl önce Ajax'ı çalıştırırken Giovanni van Bronckhorst bana çok zor anlar yaşattı” dedi.

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“O dönemki şampiyonluk yarışında, Gio'nun yönettiği Feyenoord'un arkasında ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldık.”

PSV teknik direktörü gülümseyerek, “Şimdi Feyenoord'da yaptıkları harika. Geçen sefer beni bir puan farkla geride bırakmıştı. Umarım bu kez aynı şeyi yapmaz” dedi.

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Eredivisie'nin iki güçlü ekibi arasındaki maçta büyük çekişme bekleniyor

Form durumunun ve rakibine karşı üstünlük kurmanın önem taşıdığı pazar günkü mücadele, Hollandalı iki deneyimli teknik direktör arasında taktiksel bir düello vadediyor.

Bosz, Feyenoord'un şampiyonluk için amansız mücadelesine karşı koymak adına takımının Avrupa kupalarında sergilediği kazanma kararlılığına güvenecek.

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PSV, Philips Stadyumu'nda ev sahibi olarak üstünlüğünü korumak için sahaya çıkacak.