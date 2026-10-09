Peter Bosz, PSV'nin sc Heerenveen'i 2-0 mağlup etmesinden memnun, ancak teknik adam cuma akşamı takımının uzun süre zorlandığını gördü. Eindhoven ekibi, Frizyalılar karşısında sıkıntı yaşadı, ancak Guus Til'in golü ve Marcus Linday'ın kendi kalesine attığı gol sayesinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Bosz, ESPN'e özellikle milli ara sonrası oluşan zorlu koşullara dikkat çekti.

"Üç hafta futbol oynamadıysanız, oyuncuları görmediyseniz ve ardından ilk maçınızı yeniden kazanıyorsanız, bu iyidir" diye söze başladı Bosz. Deneyimli teknik adam, PSV'nin uzun süre Heerenveen'den aşağı kalmadığını düşündü. "Bence bir saat boyunca başa baş giden bir maçtı; bizim de fırsatlarımız oldu, onların da. Golleri doğru anlarda attık, ama özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü daha fazla ele aldık. Altmışıncı dakika civarındaki değişikliklerden sonra tamamen kontrol bizdeydi."

Bosz, PSV'nin başlangıçta işi gereksiz yere zorlaştırdığını kabul etti. "Açık bir maçtı, bana göre fazla açıktı. Ama bizim de fırsatlarımız oldu ve fırsata çevirebileceğimiz pozisyonlar yakaladık." Buna rağmen teknik adam, ortaya konan oyundan dolayı büyük endişe duymayı reddediyor ve özellikle milli aranın etkilerine işaret ediyor.

"Avustralya ve Hindistan'a seyahat etmiş ve sadece bir gün antrenman yapmış bir oyuncumuz olduğunu unutmamalısınız (Mauro Júnior, ed.). Bu akşam burada gidip futbol oynaması gerekiyor" diye açıkladı Bosz. "Sergiño (Dest, ed.) salıyı çarşambaya bağlayan gece hatta hâlâ maç oynadı. Jet lag yaşayan oyuncularınız var, Obi(spo, ed.) Karayipler'den geliyor. Sonra da burada performans göstermeniz gerekiyor, çünkü bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunu yaptık ve bundan çok memnunum."

Bosz açısından bir diğer olumlu nokta da PSV'nin bu Eredivisie sezonunda ilk kez kalesini gole kapatmış olması. "Belki de 2-0 yerine 3-1 kazanmayı tercih ederdim, çünkü o zaman iki gol fazlan olur" diye espri yaptı teknik adam. "Ama sonunda bir kez olsun gol yememek iyi, çünkü böylece o tantanadan da kurtuluyorsun. Bizim için iyi bir akşamdı."

Heerenveen ile oynanan mücadelenin son bölümünde ayrıca Shuryjano Cornecion için özel bir an yaşandı. On sekiz yaşındaki forvet, 82. dakikada PSV formasıyla resmi debutunu yapma şansı buldu ve teknik direktöründen son derece övgü dolu sözler aldı. Bosz, yeteneği başka bir futbolcuyla kıyaslamayı reddediyor. "Oyuncuları asla biriyle kıyaslamak istemem. Shuryjano'nun da kendine özgü özellikleri var ve bana inanın: bu çocuk çok iyi bir oyuncu olacak. İnsanların ileride 'Hey, bu Shuryjano'ya benziyor' demesini sağlamalı. Daha öğreneceği çok şey var, ama debutunu yapabilmiş olmasına sevindim."

Bosz, Cornecion'un çok yönlülüğünden özellikle etkilendiğini ve ona göre zirveye ulaşmak için gereken her şeye sahip olduğunu söyledi. "Teknik açıdan çok iyi ve oyun görüşü çok yüksek. Fizik gücü de var. Şu an hâlâ bir çocuk, ama yakında bir adama dönüşecek. Zirvede oynamaya yetecek fiziğe, çok iyi bir driplinge sahip ve gol atabiliyor. Bu iyi bir oyuncu olacak."







