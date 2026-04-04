PSV, cumartesi günü şampiyonluk mücadelesinde FC Utrecht ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Peter Bosz, Vriendenloterij Eredivisie'nin liderinin kadrosunu açıkladı.

Çek Cumhuriyeti milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Matej Kovar, PSV'nin kalesini koruyacak. Kiliann Sildillia sağ bek olarak maça başlayacak, Mauro Júnior ise cezalı Anass Salah-Eddine'nin yerine sol bek olarak sahaya çıkacak. Jerdy Schouten ve Yarek Gasiorowski, PSV savunmasının merkezini oluşturuyor. Armando Obispo aslında Gasiorowski'nin yerine ilk 11'de başlayacaktı, ancak ısınma sırasında sakatlandı.

Joey Veerman, orta sahada ilk 11'de yer alacak kadar formda. Paul Wanner ve Ismael Saibari, PSV'ye şampiyonluğu getirebilecek bu maçta Eindhoven ekibinin orta sahasını tamamlıyor.

Dennis Man (sağ) ve Ivan Perisic (sol) kanatlarda tehlike yaratacak. Bosz, forvet pozisyonu için Fulham'a transferi son anda suya düşen Ricardo Pepi yerine Guus Til'i tercih ediyor.

PSV kadrosu: Kovar, Sildillia, Schouten, Yarek, Mauro Júnior; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Til, Perisic.

FC Utrecht kadrosu: Barkas, El Karouani, Van der Hoorn, Didden, Horemans, Vesterlund; Zechiël, Engwanda; Cathline, Stepanov, Alarcón.