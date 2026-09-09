Peter Bosz, geçen cumartesi Ajax maçında Ruben van Bommel’in çok konuşulan faulü sonrası kopan medya fırtınası hakkında tek bir iyi söz bile söylemedi. PSV’nin hücum oyuncusu, Aaron Bouwman ile sert şekilde çarpışmasının ardından sarı kart gördü.

Bosz, Van Bommel’in faulü nedeniyle ortaya çıkan tüm tartışmayı “gülünç” olarak nitelendiriyor. “Bu saçmalık. Tek bir pozisyon yaşandı ve bunun hakkında bu kadar çok konuşuldu” dedi, Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında.

PSV Teknik Direktörü ardından iki başka ana işaret etti. “Dün FC Porto’nun Şampiyonlar Ligi maçını izledim ve orada bir pozisyon gördüm. Bu arada aynı VAR da vardı (Pol van Boekel, ed.). Orada gerçekten bir dirsek vardı ve buna karşı hiçbir şey yapılmadı.”

“Medyada Alassane Pléa’nın sakatlığı hakkında da bu kadar uzun süre konuşulduğunu duymadım, üstelik kendisi bir yıldır sahalardan uzak. O kolektif öfkeyi ne gördüm ne de duydum. Bitti, bitmesi gerekiyor. Ruben van Bommel için de bu konu kapandı” dedi Bosz.

Salı akşamı Manchester City savunmacısı Marc Guéhi’nin Gabri Veiga’nın yüzüne yaptığı dirsek cezasız kaldı. Bu nedenle, Ajax - PSV maçında da video yardımcı hakem olan VAR Pol van Boekel’e yönelik eleştiriler yükseldi.

Manchester City’nin savunma oyuncusu, FC Porto futbolcusuyla girdiği bir ikili mücadelede koluyla rakibinin yüzüne temas etti. Hakem Szymon Marciniak pozisyonu cezasız bıraktı ve Van Boekel tarafından da kenara çağrılıp olayı saha kenarındaki ekrandan izlemesi istenmedi.

Bosz, Pléa’nın sakatlığına da işaret etti. Fransız oyuncu, 17 Ağustos 2025’te Eredivisie’deki ikinci maçına FC Twente deplasmanında çıktı. Robin Pröpper ile girdiği bir mücadelede PSV’nin santrforu ağır bir diz sakatlığı yaşadı ve böylece sezonu daha ligin ikinci haftasında sona erdi.

Pléa, şubat ayında ikinci kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Geçen ay uzun süredir beklenen dönüşünü yaptı, ancak ardından antrenmanda yeniden sakatlanarak tekrar kenara geldi. 33 yaşındaki hücum oyuncusu, en azından bir sonraki milli maç arasına kadar maçlarda forma giyemeyecek.

Bosz, yine de en başta Bouwman’ın iyi olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulamak istedi. “Gerçekten öyle. Önümüzdeki hafta yeniden sahada olabilecek ve tekrar antrenman yapabilecek olmasına seviniyorum.”