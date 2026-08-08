Peter Bosz, PSV’nin Fortuna Sittard ile berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan maçın ardından taktik tercihleriyle ilgili sorulara sinirli tepki verdi. Eindhoven ekibi 0-1 geriden gelerek skoru 2-1’e getirdi, ancak 92. dakikada Édouard Michut’nun şık vuruşuyla 2-2’yi kalesinde gördü.

Bosz, maçın ardından takımının performansından kesinlikle memnun değildi. Teknik adam, ESPN’de Wouter Bouwman’a yaptığı açıklamada, “Bu, bizim görmek istediğimiz gibi değildi” dedi. Bosz’a göre bunun nedeni tamamen PSV’nin kendisiydi: “Onların ne yapacağını önceden tam olarak biliyorduk. Hep birlikte ceza sahasının önüne geçeceklerdi ve sizin de orayı paslarla aşmanız gerekir. Bunu iyi yapamadık, çünkü çok az pozisyon ürettik.”

Bosz, takımının oyununu tanımlamak için ‘düzensiz’ kelimesini de fazla hafif buluyor. Ne demek istediğini açıkça ortaya koyan Bosz, “Düzensiz kelimesinin yerine kötü derim” ifadelerini kullandı. PSV ilk yarıda topa çok sahip oldu, ancak Ryan Flamingo’nun fazlasıyla yumuşak geri pası sonrası soyunma odasına 0-1 geride girdi.

Bouwman daha sonra Bosz’a, PSV’nin maça başladığı değiştirilmiş saha yerleşimi hakkında uzun uzun sorular yöneltti. Teknik adam, bu tercihin iyi sonuç verdiğinde ısrar etti. “Buna karşılık biz de belki çok cesur olan, ama bence gayet iyi işleyen bir şey ortaya koyduk; çünkü onlar kendileri pozisyon üretmedi. Onlara ilk yarıda bu fırsatları biz verdik.”

Muhabir, farklı oyun şeklinin oyuncularında kafa karışıklığı yaratmış olabileceğini sormak isteyince Bosz bunu reddetti. “Öyle olmaması gerekir, çünkü tam olarak anlattığımız ve çalıştığımız şey buydu.” Bosz, sonradan da tercihlerini değiştirmeyeceğini söyledi: “Şimdi bu maçı kazanamadık diye dizilişi farklı kurmayacağım. Bu saçmalık olur. Bu resmen sonuca göre konuşmak olur.”

Bunun üzerine Bouwman, sadece sonucun değil, oyunun gidişatının ve yapılan hataların da saha yerleşimine bakmak için bir neden olabileceğini söyledi. Bosz ise buna giderek daha sert tepki verdi. “Sen topu öyle geri kafayla çevirirsen ya da Ruben gibi topu iki kez merkezden oynarsan... Bunun sistemle ya da başka bir şeyle ne ilgisi var ki? Herhalde bu konuda bana katılıyorsundur?”

Bouwman, bu tür durumların belki farklı bir saha yerleşimiyle ilgili olabileceği yanıtını verdi. Bunun üzerine Bosz’un sabrı taştı. “Yapma ya. Şu an söylediğin şeyi çok tuhaf buluyorum, gerçekten söylüyorum. Benimle tartışmak istediğini anlıyorum ama bunun sistemle hiçbir ilgisi yok. Hayır.”