Bosz, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili soru sorulunca hemen oradan uzaklaştı

Peter Bosz, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili sorulardan artık bıkmış durumda. Bu durum, cumartesi günü PSV’nin Union Sint-Gillis ile oynadığı hazırlık maçı sırasında ortaya çıktı.

ESPN'in görüntüleri, milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili son bir soru sorulduğunda Bosz'un alenen oradan uzaklaştığını gösteriyor. PSV teknik direktörü, birkaç metre uzaklıktan muhabir Cristian Willaert'e anlaşılmaz bir şeyler haykırıyor.

Willaert bunun üzerine, Bosz’un iki hafta önce Oranje hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğini vurguladığını hatırlattı. Teknik direktöre, durumun artık onun için farklı olup olmadığı soruldu.

“Hayır. Bu konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum,” diye tekrarlayan Bosz, yine uzaklaşır. Willaert ve bazı meslektaşları bu sahneye gülse de, PSV teknik direktörü açıkça gülmüyor.

Bosz, bu yılın başlarında PSV ile sözleşmesini 2028 yazına kadar uzattı. Kendisi tamamen lig şampiyonu takıma odaklanmış durumda ve Oranje’deki boş pozisyonla ilgilenmiyor gibi görünüyor.

Bu arada, Ronald Koeman’ın halefi konusunda spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Arne Slot ve Michael Reiziger başlıca adaylar gibi görünüyor. Erik ten Hag ise FC Twente’yi KNVB için bırakma niyetinde değil.

Koeman, Dünya Kupası sırasında milli takım teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Bu, son 16 turunda Fas’a penaltı atışları sonucu yenildikten kısa bir süre sonra gerçekleşti.