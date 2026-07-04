Bosz, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevine getirilme olasılığıyla ilgili spekülasyonları körüklüyor

Peter Bosz’un Hollanda milli takımının yeni teknik direktör arayışına verdiği tepki, yeni spekülasyonlara yol açıyor. PSV’nin teknik direktörü, daha önce Oranje’nin teknik direktörlüğü için aday olmadığını son derece net bir şekilde reddetmiş olsa da, Cumartesi günü Royal Antwerp ile oynanan hazırlık maçı (1-1) sonrasında kapıyı dikkat çekici bir şekilde aralık bırakmış durumda. Üstelik Bosz, ESPN ile yaptığı röportajda kelimelerini seçerken zorlandığı görülürken, NOS’a verdiği röportajda Oranje ile ilgili soruların arka arkaya gelmesi üzerine sinirli bir tavır sergiledi.

Zaten yarım yıl önce Bosz’un mesajı çok daha netti. 1 Şubat’ta teknik direktör, PSV ile olan sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzattı ve böylece geleceği hakkında güçlü bir sinyal verdi. PSV o dönemde ayrıca, Bosz’un sözleşmesinde Hollanda milli takımının teknik direktörlüğüne ara dönemde geçebilmesini sağlayacak herhangi bir madde bulunmadığını açıkça vurgulamıştı.

Ancak durum artık değişmiş görünüyor. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın ardından Ronald Koeman milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti ve KNVB bir halef arıyor. Bu süreçte Bosz’un adı sıkça geçiyor ve işte bu nedenle son açıklamaları daha da dikkat çekiyor.

Cumartesi günü ESPN ile yaptığı röportajda Bosz, ortaya çıkan tartışmaya başlangıçta sakin bir şekilde tepki gösterdi. “Evet, aynen dediğiniz gibi. Bu... Ben bu konuyu uzaktan izliyorum ve her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Buraya yeniden büyük bir keyifle başladım ve bir tartışma yaşandığını anlıyorum, ancak bunu tartışanlara bırakıyorum.”

Yeni sözleşmesine rağmen birçok kişinin onu milli takım teknik direktörü olarak görmek istediği söylendiğinde Bosz şöyle yanıt verdi: “Hayır, evet, bunu duymak her zaman hoş, ama hepsi bu kadar.” Ancak Koeman’ın yerine geçme ihtimalinin olup olmadığına dair doğrudan soruya, kesin bir reddetme gelmedi. Bosz gözle görülür şekilde kekelemeye başladı ve sözlerini düzgün bir şekilde ifade edemedi. “Evet, ama bu soruya cevap veremem. Ronald Koeman’dan da mı bahsediyorsun? O soruya, ehhh, cevap vermeyeceğim. Hayır.”

Muhabir daha sonra bu soruyu neden cevaplayamadığını sordu. Bunun üzerine Bosz net bir cevap vermekten kaçındı. "Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Ben burada PSV ile başladım, kendimi PSV ile sınırlamak istiyorum ve benim için durum bu."

NOS karşısında da Bosz net bir “hayır” demekten kaçınıyor. Bununla Oranje’ye giden kapıyı kapattığı sorulduğunda şöyle cevap veriyor: “Hayır, öyle demedim. O tartışmaya karışmayacağım, bunun hiçbir anlamı yok. Ben bu konunun tarafı değilim, bu tür sorularla bana gelmemelisiniz.”

NOS daha sonra KNVB’nin kendisiyle henüz iletişime geçip geçmediğini sorduğunda, Bosz gözle görülür şekilde sinirlendi. “Milli Takım hakkında başka sorular duymak istemiyorum, yoksa buradan giderim.”







