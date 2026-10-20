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imago-sport-1084642211.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
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Bosz, FC Porto karşısında PSV savunmasında sürpriz bir isme yer verdi

FC Porto - PSV Eindhoven
FC Porto
PSV Eindhoven
Şampiyonlar Ligi

PSV, cumartesi günü ADO Den Haag karşısında aldığı utanç verici 2-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor. Peter Bosz, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında salı günü saat 21.00'de FC Porto deplasmanında oynanacak maçın ilk 11'ini açıkladı. PSV, bu karşılaşmada işleri yoluna koyma fırsatı bulacak. 

Bosz'un savunmada bir sıkıntısı yok. Porto'da kaleyi Matej Kovár koruyacak. PSV'de bek pozisyonlarında sağda Sergiño Dest, solda Filip Kostic başlayacak. Portekiz'de Eindhoven ekibinin savunmasının merkezini, Armando Obispo'nun yerine oynayacak Yarek Gasiorowski ile Lutsharel Geertruida oluşturacak.

Kodai Sano ve Mauro Júnior, PSV'nin orta sahadaki kontrolünü yine sağlamaya çalışacak. ADO Den Haag karşısında kırmızı kart gören Sven Mijnans ise orta sahayla konuk ekibin hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak.

Pazartesi günü, Van Bommel'in Porto deplasmanında oynayacak kadar hazır olmadığı anlaşıldı. Oyuncu, Portekiz'e de gitmedi. Bu nedenle ADO maçında yedek kulübesinde oturan Ivan Perisic sol kanatta oynayacak. Esmir Bajraktarevic sağ kanatta başlayacak; yeniden hazır duruma gelen Guus Til ise Bosz'un 4-2-3-1 sisteminde ileri uçta görev yapacak.

FC Porto ilk 11'i: DiogoCosta; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepê, Samu, Pietuszewski

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PSV

PSV ilk 11'i: Kovár; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Mijnans; Bajraktarevic, Til, Perisic.

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