Bosz, eski PSV oyuncuları tarafından sert bir şekilde eleştirildi: "Bunu gerçekten skandal buluyorum"

Robin ve Jason van Duiven kardeşler, Sportnieuws.nl'ye PSV'de geçirdikleri dönem hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu forvetler, Eindhoven'da Peter Bosz'un kendilerine adil bir şans vereceğine dair hiçbir zaman inanç duymamışlardı: "Hiçbir şekilde güven hissetmedim."

Robin van Duiven, Keuken Kampioen Divisie'de 22 maçta 14 gol attı. Buna rağmen geçen kış Belçika'nın Lommel SK takımına transfer oldu. "PSV'de kendimi çok iyi geliştirebildim. Ancak, birinci takımda hiç şans bulamadım ve bu beni rahatsız ediyor," diyor henüz yirmi yaşındaki forvet.

"Kış tatilinden sonra bir şans alacağıma dair hiç güvenim yoktu. Lommel teklifi geldiğinde şöyle düşündüm: hem kardeşimle futbol oynayabilirim hem de iyi bir deneyimle İspanya'ya gidebilirim. Belki de aksi takdirde hayatımın geri kalanında pişmanlık duyardım," diyor PSV geçmişi olan bu samimi forvet.

Jason van Duiven, 2024 yılında Jong PSV'nin en golcü oyuncusu olarak Lommel SK'ya transfer olmaya karar verdi. "Ruud van Nistelrooij'dan büyük bir güven hissediyordum. O daha uzun süre kalsaydı, PSV'de ilk maçımı oynadığımdan eminim. İkimiz de forvet olarak on beş gol attığımız halde şans verilmemesini kişisel olarak hâlâ çok tuhaf buluyorum."

"Genç bir forvet olarak, genç takımda bu kadar sık gol atmaktan başka ne yapmalısın ki? Bu kadar gol attığın halde ilk maçına çıkamaman bence skandal," diyor Bosz'a sert bir şekilde. "Bunu Jong Ajax'ta göstersen, ilk on birde yer alırdın. Bu kadar kolay gol atan bir forvete, her zaman A takımda şans vermelisin."

Jason van Duiven'e göre Bosz, PSV'de forvet pozisyonunu tamamen yanlış yönetiyor. "PSV'de bu sezon dört forvet sakatlandı ve sen de forvette bir 10 numara ile oynamaya başlıyorsun… Bunu gerçekten anlamıyorum." Genç forvet, Guus Til'in sürekli ilk on birde yer almasına atıfta bulunuyor; bu durum, Bosz ve Eindhoven ekibi için olumlu sonuçlar doğurdu.

Robin van Duiven, Bosz'un şampiyon takımdaki şansları konusunda hiçbir zaman net olmamış olmasından özellikle rahatsız. "Sadece hazırlık döneminde, o dönemdeki performansım hakkında kısa bir konuşma yaptık. Askeri takımdaki şanslarım hakkında hiç konuşmadık. PSV her zaman kalbimde bir yer tutacak, ama bu durum canımı yakıyor."